В Тюмени внедорожник сбил 17-летнего парня в наушниках. Он спешил на концерт

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Пострадавшего госпитализировали, предполагается, что он получил травму лица.
«39-летний водитель иномарки пояснил, что сигналил пешеходу, но тот не слышал: был в наушниках. Старшеклассник рассказал, что «вот вот должен был загореться зеленый, а он торопился на концерт», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что инспекторы задержали пьяную компанию из 6 человек. 37-летняя женщина-водитель была в состоянии алкогольного опьянения.