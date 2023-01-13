В Тюмени внедорожник сбил 17-летнего парня в наушниках. Он спешил на концерт

Спешил на концерт: В Тюмени внедорожник сбил 17-летнего парня в наушниках

В областной столице 13 января под внедорожник попал 17-летний тюменец. По данным ГИБДД, молодой человек спешил на концерт, его сбил Ford на улице Камышинской, 19. Пешеход переходил улицу на красный свет.