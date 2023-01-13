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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В Тюмени внедорожник сбил 17-летнего парня в наушниках. Он спешил на концерт

Сегодня, 16:34
Фото: ГИБДД

Спешил на концерт: В Тюмени внедорожник сбил 17-летнего парня в наушниках

В областной столице 13 января под внедорожник попал 17-летний тюменец. По данным ГИБДД, молодой человек спешил на концерт, его сбил Ford на улице Камышинской, 19. Пешеход переходил улицу на красный свет.

Пострадавшего госпитализировали, предполагается, что он получил травму лица.

«39-летний водитель иномарки пояснил, что сигналил пешеходу, но тот не слышал: был в наушниках. Старшеклассник рассказал, что «вот вот должен был загореться зеленый, а он торопился на концерт», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что инспекторы задержали пьяную компанию из 6 человек. 37-летняя женщина-водитель была в состоянии алкогольного опьянения. 

На тюменской трассе задержали пьяную компанию из шести человек
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Жалобы#ГИБДД
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