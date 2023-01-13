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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Тюмени скоро резко подешевеет вторичное жилье

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI

В Тюмени резко подешевеет вторичное жилье из-за увеличения предложения

В областной столице ожидается падение цен на квартиры. По данным URA.RU, данный прогноз озвучили в союзе риэлторов Тюменской области. На данный момент в городе резко увеличилось предложение на вторичном рынке.
«Мы ждем, что продавцы начнут существенно снижать цену, потому что рынок начал застаивается. Есть предложения, по которым несколько месяцев не удается найти покупателей», — сообщили риэлторы изданию URA.RU.

В компании «Этажи» директор по продажам компании Сергей Зайцев прогнозирует скидки на квартиры до 25%. Более того, в регионе отмечается большое предложение новостроек. План по воду жилья в 2022 году был перевыполнен на 42%. Небольшое повышение интереса на вторичном рынке риэлторы ожидают в феврале.

Ранее «Наш город» сообщал, что нормативная стоимость квадратного метра жилья в Тюмени подросла до 91 000 рублей.

В Тюмени выросла нормативная стоимость квадратного метра жилья до 91 000 рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Строительство дома#Строительство жилья#Строительство и архитектура#Погода
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