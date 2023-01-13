В Тюмени скоро резко подешевеет вторичное жилье

В компании «Этажи» директор по продажам компании Сергей Зайцев прогнозирует скидки на квартиры до 25%. Более того, в регионе отмечается большое предложение новостроек. План по воду жилья в 2022 году был перевыполнен на 42%. Небольшое повышение интереса на вторичном рынке риэлторы ожидают в феврале.