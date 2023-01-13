В Тюмени скоро резко подешевеет вторичное жилье

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
«Мы ждем, что продавцы начнут существенно снижать цену, потому что рынок начал застаивается. Есть предложения, по которым несколько месяцев не удается найти покупателей», — сообщили риэлторы изданию URA.RU.
В компании «Этажи» директор по продажам компании Сергей Зайцев прогнозирует скидки на квартиры до 25%. Более того, в регионе отмечается большое предложение новостроек. План по воду жилья в 2022 году был перевыполнен на 42%. Небольшое повышение интереса на вторичном рынке риэлторы ожидают в феврале.
Ранее «Наш город» сообщал, что нормативная стоимость квадратного метра жилья в Тюмени подросла до 91 000 рублей.