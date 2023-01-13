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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Тюмени наблюдаются проблемы в работе автобусов № 30 и № 53

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI

В работе тюменских автобусов № 30 и № 53 наблюдаются проблемы

Жители областной столицы сообщают о проблемах в работе автобусов № 30 и № 53. Транспортные средства часто опаздывают или даже не приезжают рано утром в час пик, сообщается в паблике «ЧС Тюмень».
«Сколько бы не звонили и не оставляли жалобы может взять и не приехать. Остановка стартовая (в сторону Домостроителей) маршрут № 53, автобус ездит и так редко, в 7:21 должен быть, следующий через час, за неделю второй раз не приехал (понедельник, пятница)», — сообщает тюменец Данил Л. в паблике «ЧС Тюмень».

«Проблемы возникают и с маршрутами № 30. «Интервал между автобусами растянут до неприличия, вечером едем как сельди в бочке», — пишет Евгения М.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изменят расписание автобусов № 37 из-за высокой загруженности.

В Тюмени изменят расписание автобусов №37 из-за высокой загруженности
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Погода#Автобусы#Дачные автобусы
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