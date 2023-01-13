В Тюмени наблюдаются проблемы в работе автобусов № 30 и № 53

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
«Сколько бы не звонили и не оставляли жалобы может взять и не приехать. Остановка стартовая (в сторону Домостроителей) маршрут № 53, автобус ездит и так редко, в 7:21 должен быть, следующий через час, за неделю второй раз не приехал (понедельник, пятница)», — сообщает тюменец Данил Л. в паблике «ЧС Тюмень».
«Проблемы возникают и с маршрутами № 30. «Интервал между автобусами растянут до неприличия, вечером едем как сельди в бочке», — пишет Евгения М.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изменят расписание автобусов № 37 из-за высокой загруженности.