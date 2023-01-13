В Тюмени наблюдаются проблемы в работе автобусов № 30 и № 53

В работе тюменских автобусов № 30 и № 53 наблюдаются проблемы

Жители областной столицы сообщают о проблемах в работе автобусов № 30 и № 53. Транспортные средства часто опаздывают или даже не приезжают рано утром в час пик, сообщается в паблике «ЧС Тюмень».