В Тюмени на улице Бориса Щербины появился живодер

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Животному перевязали правую лапу.
«На ул.Б.Щербины в мусорном контейнере в двойном пакете найдена небольшая собака с разрубленной головой. Сейчас собаку экстренно доставили в клинику «Призвание» для оказания помощи. Очень хочется найти очевидцев, соседей живущих рядом», - отмечается в паблике «ЧС Тюмень».
В начале января «Наш город» сообщал, что в Тюмени в одном из домов частного сектора в Старой Зареке хозяева бросили привязанную цепью во дворе дома собаку.