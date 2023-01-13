В Тюмени на улице Бориса Щербины появился живодер

Живодер появился в Тюмени на улице Бориса Щербины

Подписчик паблика «ЧС Тюмень» сообщает, что в городе появился живодёр. В мусорке на улице Бориса Щербины была найдена собака с серьёзной травмой головы, её оперируют в клинике.

Животному перевязали правую лапу. «На ул.Б.Щербины в мусорном контейнере в двойном пакете найдена небольшая собака с разрубленной головой. Сейчас собаку экстренно доставили в клинику «Призвание» для оказания помощи. Очень хочется найти очевидцев, соседей живущих рядом», - отмечается в паблике «ЧС Тюмень». В начале января «Наш город» сообщал, что в Тюмени в одном из домов частного сектора в Старой Зареке хозяева бросили привязанную цепью во дворе дома собаку. В Тюмени хозяева-живодеры привязали цепью собаку во дворе дома и уехали навсегда Узнать подробнее