nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени на одной из улиц работает опасный светофор-шутник

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI

В Тюмени на одной из улиц появился «вечнозеленый» светофор-шутник

В Тюмени на улице Газовиков, 6, установлен опасный светофор. После завершения зеленого сигнала для пешеходов, вновь загорается на несколько секунд зеленый свет, после чего резко переключается на красный.
Сюжет
Тюмень
«Зеленый свет для пешеходов заканчивается, и сразу после этого начинается новый отсчет. Люди, только подошедшие к пешеходному переходу, видят зеленый свет и идут. Но спустя несколько секунду он резко меняется на красный сигнал. А в это время пешеходы уже находятся на середине  дороги», — сообщили тюменцы.

Стоит отметить, что от тюменцев уже не в первый раз поступают жалобы на безопасность движения пешеходов. Ранее горожане сообщали об опасном нерегулируемом перекрестке улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина, где еженедельно происходят аварии.

«Аварии еженедельно»: тюменцы требуют установить светофор на опасном перекрестке
Узнать подробнее
#Тюмень#ДТП#Авария#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Жалобы#Светофоры#Валентина Бурнашева#Видео
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
Вчера, 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
Вчера, 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
Вчера, 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
Вчера, 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
Вчера, 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
Сегодня, 04:30