В Тюмени на одной из улиц работает опасный светофор-шутник

Стоит отметить, что от тюменцев уже не в первый раз поступают жалобы на безопасность движения пешеходов. Ранее горожане сообщали об опасном нерегулируемом перекрестке улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина, где еженедельно происходят аварии.