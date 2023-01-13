В Тюмени на одной из улиц работает опасный светофор-шутник

«Зеленый свет для пешеходов заканчивается, и сразу после этого начинается новый отсчет. Люди, только подошедшие к пешеходному переходу, видят зеленый свет и идут. Но спустя несколько секунду он резко меняется на красный сигнал. А в это время пешеходы уже находятся на середине дороги», — сообщили тюменцы.
Стоит отметить, что от тюменцев уже не в первый раз поступают жалобы на безопасность движения пешеходов. Ранее горожане сообщали об опасном нерегулируемом перекрестке улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина, где еженедельно происходят аварии.