nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Тюмени 9-бальные пробки из-за крупного затора на улице Дружбы и Ветеранов труда

Сегодня, 13:17
Фото: 1MI

Девятибалльные пробки из-за крупного затора на Дружбы и Ветеранов труда в Тюмени

Вечером в пятницу сервис 2ГИС фиксирует в областной столице крупные пробки. Серьёзная ситуация сложилась на севере Тюмени в районе улиц Ветеранов труда и Дружбы. Здесь заторы растянулись почти на 4 километра.

Девятибалльные пробки сковали Тюмень 13 января. Крупные заторы при выезде из города. К 18:00 в Тюмени произошло 8 дорожных происшествий, о пострадавших не сообщается. На улице Дружбы и Запольной дорожные службы убирают снег, в центре серьёзно ограничено движение на Профсоюзной.

Ранее «Наш город» сообщал, что в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 61-летний водитель «Нивы». Его машина врезалась в другой внедорожник.

На тюменской трассе произошло ДТП. Погиб 61-летний водитель
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Безопасность на дорогах#Экономика#Дороги#Водители
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
Вчера, 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
Вчера, 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
Вчера, 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
Вчера, 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
Вчера, 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
Сегодня, 04:30