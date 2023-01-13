В Тюмени 9-бальные пробки из-за крупного затора на улице Дружбы и Ветеранов труда

Posted 13 января 2023, 13:17
Published 13 января 2023, 13:17
Modified 13 января 2023, 13:17
Updated 13 января 2023, 13:17
Девятибалльные пробки сковали Тюмень 13 января. Крупные заторы при выезде из города. К 18:00 в Тюмени произошло 8 дорожных происшествий, о пострадавших не сообщается. На улице Дружбы и Запольной дорожные службы убирают снег, в центре серьёзно ограничено движение на Профсоюзной.
Ранее «Наш город» сообщал, что в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 61-летний водитель «Нивы». Его машина врезалась в другой внедорожник.