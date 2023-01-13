В Тюмени 9-бальные пробки из-за крупного затора на улице Дружбы и Ветеранов труда

Девятибалльные пробки сковали Тюмень 13 января. Крупные заторы при выезде из города. К 18:00 в Тюмени произошло 8 дорожных происшествий, о пострадавших не сообщается. На улице Дружбы и Запольной дорожные службы убирают снег, в центре серьёзно ограничено движение на Профсоюзной.