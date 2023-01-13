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Posted 13 января 2023, 13:17

Published 13 января 2023, 13:17

Modified 13 января 2023, 13:17

Updated 13 января 2023, 13:17

Девятибалльные пробки из-за крупного затора на Дружбы и Ветеранов труда в Тюмени

В Тюмени 9-бальные пробки из-за крупного затора на улице Дружбы и Ветеранов труда

13 января 2023, 13:17
Фото: 1MI.

Девятибалльные пробки из-за крупного затора на Дружбы и Ветеранов труда в Тюмени

Вечером в пятницу сервис 2ГИС фиксирует в областной столице крупные пробки. Серьёзная ситуация сложилась на севере Тюмени в районе улиц Ветеранов труда и Дружбы. Здесь заторы растянулись почти на 4 километра.

Девятибалльные пробки сковали Тюмень 13 января. Крупные заторы при выезде из города. К 18:00 в Тюмени произошло 8 дорожных происшествий, о пострадавших не сообщается. На улице Дружбы и Запольной дорожные службы убирают снег, в центре серьёзно ограничено движение на Профсоюзной.

Ранее «Наш город» сообщал, что в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 61-летний водитель «Нивы». Его машина врезалась в другой внедорожник.

На тюменской трассе произошло ДТП. Погиб 61-летний водитель
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#Общество#Экономика#Происшествия#Водители#Новости тюмени#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах
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