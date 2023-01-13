nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Убийство, взрыв, пожар: подробности новогодних происшествий в Тюменской области

Сегодня, 07:44
Фото: 1MI

Подробности о происшествиях, случившихся в Тюменской области в новогодние праздники

За новогодние каникулы в 2023 году в регионе случился ряд трагических событий — убийство Кирилла Балашенко в Тобольске, тюменка погибла на пожаре, взорвалось газобаллонное оборудование в автосервисе, на тюменской трассе в жестком ДТП погиб человек, поножовщина на Лесобазе.
Сюжет
ДТП

Убийство в новогоднюю ночь

Громкое происшествие случилось в Тобольске в ночь с 31 декабря на 1 января. Местный житель решил отметить праздник в клубе «7/2», но новогодняя ночь кончилась трагедией.

К отдыхающему Кириллу Балашенко подошла компания ауешников, завязался конфликт. Парня попросили выйти на улицу, чтобы разобраться там, и нанесли два ножевых ранения. Тоболяк после этого сумел пройти еще несколько метров, после чего упал.

«О произошедшем узнала от девушки Кирилла, они в последнее время жили вместе. Девушка позвонила и сообщила, что мой сын в реанимации, но числится как неизвестный. Я со всеми документами поехала в больницу, и вскоре мне сказали, что его больше нет», — вспоминает мама погибшего Кирилла.
По данным собственного источника «Нашего Города», смертельное ранение тоболяку нанес 18-летний Глеб Краковец. Следователи убеждали мать Кирилла, что подозреваемый под домашним арестом, но он на свободе.

Следственный комитет по Тюменской области только через 11 дней после трагедии сообщил о произошедшем. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Разбирательство на данный момент продолжается.  

«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
Узнать подробнее

Взрыв в автосервисе

Следующее ЧП, произошедшее в новогодние каникулы — взрыв, который полностью уничтожил здание автосервиса на улице Буровиков в Тюмени. В ночь с 7 на 8 января жители ММС услышали громкий хлопок. Взрывной волной выбило окна у соседнего с СТО дома, а осколки разлетелись и задели ближайшие машины.

Причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона в одном из автомобилей в автосервисе. К счастью, никто из людей не пострадал. Но здорово досталось соседнему жилому дому. Кроме выбитых окон, по стенам пошли глубокие трещины.

Семью, которая живет в этом доме, временно переселили в гостиницу. Но вернуться обратно без предварительного ремонта они не смогут. Неравнодушные жители начали сбор средств для помощи семье.

Подробности взрыва на СТО в Тюмени: У семьи практически разрушен дом, собирают помощь
Узнать подробнее

Тюменка погибла в пожаре 

Трагедия случилась утром 3 января в частном доме на ул. Пригородной в Тюмени. Спасатели прибыли на место и быстро локализовали пожар. Из дома вынесли тело 38-летней местной жительницы.

С огнем боролись 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Дом был уничтожен полностью. По факту гибели человека следователи организовали доследственную проверку. 

Предварительно стало известно, что пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности. Это одна из самых частых причин возгораний.

Стала известна причина пожара в доме, где погибла 38-летняя тюменка
Узнать подробнее

Поножовщина на Лесобазе 

В рождественскую ночь в Тюмени произошла потасовка на Лесобазе, которая кончилась ножевым ранением. 6 января на ул. Камчатской, 2, местный житель провожал девушку, вызвал для нее такси. Когда машина приехала, между таксистом и тюменцем произошел конфликт.

«Вызвали такси Uber около часа ночи. Парень хотел посадить девушку в такси, но повздорил с водителем, началась потасовка. Таксист ударил этого парня ножом, даже по лицу попал», — вспомнила знакомая этого тюменца Татьяна.

В полиции подтвердили, что конфликт был. И рассказали, что возбуждено уголовное дело в отношении нападавшего. УМВД проводило следственные мероприятия. 

Потасовка на Лесобазе в Тюмени: Молодой парень получил ножевые ранения
Узнать подробнее

Смертельное ДТП

Страшная авария произошла 4 января на федеральной трассе Курган — Челябинск — Омск — Новосибирск в Бердюжском районе. В ДТП попала семья с детьми, мать погибла.

Предварительно, «Лада Приора» обгоняла большегруз, но не справилась с управлением и вылетела в кювет, перевернувшись на крышу. От полученных травм скончалась 37-летняя женщина, жена водителя.

Еще двое детей, 4-х и 9-ти лет, были травмированы. Их доставили в медучреждение для оказания помощи.  

На тюменской трассе в ДТП разбилась семья. Есть погибшие
Узнать подробнее
#Анна Доронина#ДТП#Пожар#Происшествия#Новый год 2023#Тюмень#Тюменская область#Чрезвычайная ситуация#Смерть на дороге#Взрывы#Следственное управление#Уголовный кодекс
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
Вчера, 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
Вчера, 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
Вчера, 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
Вчера, 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
Вчера, 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
Сегодня, 04:30