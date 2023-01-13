Убийство, взрыв, пожар: подробности новогодних происшествий в Тюменской области

К отдыхающему Кириллу Балашенко подошла компания ауешников, завязался конфликт. Парня попросили выйти на улицу, чтобы разобраться там, и нанесли два ножевых ранения. Тоболяк после этого сумел пройти еще несколько метров, после чего упал.