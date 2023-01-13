Убийство, взрыв, пожар: подробности новогодних происшествий в Тюменской области

Громкое происшествие случилось в Тобольске в ночь с 31 декабря на 1 января. Местный житель решил отметить праздник в клубе «7/2», но новогодняя ночь кончилась трагедией.
К отдыхающему Кириллу Балашенко подошла компания ауешников, завязался конфликт. Парня попросили выйти на улицу, чтобы разобраться там, и нанесли два ножевых ранения. Тоболяк после этого сумел пройти еще несколько метров, после чего упал.
«О произошедшем узнала от девушки Кирилла, они в последнее время жили вместе. Девушка позвонила и сообщила, что мой сын в реанимации, но числится как неизвестный. Я со всеми документами поехала в больницу, и вскоре мне сказали, что его больше нет», — вспоминает мама погибшего Кирилла.