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У школы, которую открыл губернатора Моор, организовали дежурство

Сегодня, 03:28
Фото: ГИБДД

ГИБДД организовала дежурство у школы, которую открыл губернатор

Инспекторы ГИБДД дежурят сегодня у открывшейся на этой неделе школы № 56 в микрорайоне Ново-Патрушево. Сотрудники ДПС следят за соблюдением ПДД и регулируют автомобильное движение.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

Ранее горожане жаловались в социальных сетях на то, что после открытия школы в микрорайоне по утрам стали возникать огромные пробки не только из-за интенсивного потока автомобилей, но и нарушений ПДД в виде брошенных на обочинах машин.

В целом в Тюмени на этой неделе по утрам на городских дорогах регистрируются девятибалльные пробки. В настоящее время движение затруднено в областной столице на улицах Червишевский тракт, путепроводах Мельникайте и Пермякова, на 50 лет ВЛКМ, 50 лет Октября. Километровая пробка образовалась на улицах Алебашевская и Профсоюзная.

Ранее «Наш Город» писал, что новую школу в Ново-Патрушево открыли 10 января. Учебное заведение приняло более 1,8 тысячи детей.

 

В тюменском микрорайоне открыли новую школу. Фото
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#Тюменская область#Видео
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