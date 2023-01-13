У школы, которую открыл губернатора Моор, организовали дежурство

Ранее горожане жаловались в социальных сетях на то, что после открытия школы в микрорайоне по утрам стали возникать огромные пробки не только из-за интенсивного потока автомобилей, но и нарушений ПДД в виде брошенных на обочинах машин.
В целом в Тюмени на этой неделе по утрам на городских дорогах регистрируются девятибалльные пробки. В настоящее время движение затруднено в областной столице на улицах Червишевский тракт, путепроводах Мельникайте и Пермякова, на 50 лет ВЛКМ, 50 лет Октября. Километровая пробка образовалась на улицах Алебашевская и Профсоюзная.
Ранее «Наш Город» писал, что новую школу в Ново-Патрушево открыли 10 января. Учебное заведение приняло более 1,8 тысячи детей.