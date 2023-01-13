У школы, которую открыл губернатора Моор, организовали дежурство

В целом в Тюмени на этой неделе по утрам на городских дорогах регистрируются девятибалльные пробки. В настоящее время движение затруднено в областной столице на улицах Червишевский тракт, путепроводах Мельникайте и Пермякова, на 50 лет ВЛКМ, 50 лет Октября. Километровая пробка образовалась на улицах Алебашевская и Профсоюзная.