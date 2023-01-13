Тюменцы скупают авиабилеты в солнечную Шри-Ланку

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Новокузнецк начали летать самолеты. Первый рейс состоялся сегодня утром, 8 января в 6:25. Выполняет полеты авиакомпания Utair на ATR72. Примерно время в пути составит 3 часа 5 минут.