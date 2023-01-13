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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Тюменцы скупают авиабилеты в солнечную Шри-Ланку

Сегодня, 13:52
Фото: 1MI

Жители Тюмени раскупают билеты на авиарейс в Шри-Ланку

В Тюмени повышается спрос на авиабилеты в Шри-Ланку. По данным сервиса «Авиасейлс», перелёт в одном направлении стоит 40- 50 тысяч рублей. Большая часть мест на 20 – 22 января уже забронирована.

Прямых рейсов в Коломбо (столица Шри-Ланки) из Тюмени пока нет. Отдыхающим придётся лететь через Дубай (рейс выполняют самолёты Utair). Стоимость багажа нужно оплатить отдельно (около 3 000 рублей).

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Новокузнецк начали летать самолеты. Первый рейс состоялся сегодня утром, 8 января в 6:25. Выполняет полеты авиакомпания Utair на ATR72. Примерно время в пути составит 3 часа 5 минут.

Из Тюмени запустили прямые авиарейсы на Кузбасс
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Зоны отдыха#Базы отдыха#Авиабилеты#Рощино
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