Тюменцы скупают авиабилеты в солнечную Шри-Ланку

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Прямых рейсов в Коломбо (столица Шри-Ланки) из Тюмени пока нет. Отдыхающим придётся лететь через Дубай (рейс выполняют самолёты Utair). Стоимость багажа нужно оплатить отдельно (около 3 000 рублей).
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Новокузнецк начали летать самолеты. Первый рейс состоялся сегодня утром, 8 января в 6:25. Выполняет полеты авиакомпания Utair на ATR72. Примерно время в пути составит 3 часа 5 минут.