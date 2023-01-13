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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Тюменские власти арендуют вертолеты на 42 млн рублей

Сегодня, 11:15
Фото: 1MI

В этом году тюменские ласти арендуют вертолеты на 42 млн рублей

Тюменские власти арендуют вертолёты Ми-8Т и Ми-8АТМ с экипажем, сообщается на сайте Госзакупки. Для их аренды планируется выделать 42 млн рублей. Стоимость лётного часа начинается от 186 тысяч рублей.

Заявки по закупкам № 0167200003422010049 и № 0167200003422010053 от организаций принимаются до 17 января.

«Цель  оказания услуги: лесоавиационные работы по тушению лесных пожаров и тренировке специалистов парашютной и десантно-пожарной службы (ПДПС) с использованием СУ-Р на внешней подвеске вертолёта на территории лесного фонда Тюменской области», - сообщается в документации к закупке. 

Вертолёты будут работать до конца 2023 года на территории 22 районов Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти арендуют 4 комфортабельных вертолета за 15 млн рублей. Стоимость лётного часа летающих машин составит от 180 до 318 тысяч рублей.

Тюменские власти будут летать на четырех комфортабельных вертолетах за 15 млн рублей
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#Общество#Новости тюмени#Закупки#Муниципальные закупки#Деньги#Экономика#МЧС#Пожар#Александр Мязин
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