Тюменские власти арендуют вертолеты на 42 млн рублей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Заявки по закупкам № 0167200003422010049 и № 0167200003422010053 от организаций принимаются до 17 января.
«Цель оказания услуги: лесоавиационные работы по тушению лесных пожаров и тренировке специалистов парашютной и десантно-пожарной службы (ПДПС) с использованием СУ-Р на внешней подвеске вертолёта на территории лесного фонда Тюменской области», - сообщается в документации к закупке.
Вертолёты будут работать до конца 2023 года на территории 22 районов Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти арендуют 4 комфортабельных вертолета за 15 млн рублей. Стоимость лётного часа летающих машин составит от 180 до 318 тысяч рублей.