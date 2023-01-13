Тюменские власти арендуют вертолеты на 42 млн рублей

В этом году тюменские ласти арендуют вертолеты на 42 млн рублей

Тюменские власти арендуют вертолёты Ми-8Т и Ми-8АТМ с экипажем, сообщается на сайте Госзакупки. Для их аренды планируется выделать 42 млн рублей. Стоимость лётного часа начинается от 186 тысяч рублей.