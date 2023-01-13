Тюменка срочно подала на развод уже на второй день после замужества из-за разногласий

Тюменка подала на развод на второй день после замужества из-за разногласий с супругом

В этом году в областной столице был расторгнут самый короткий по продолжительности брак. По данным пресс-службы тюменских судов, на второй день совместной жизни 42-летняя тюменка решила расстаться с женихом.