nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Тюменка срочно подала на развод уже на второй день после замужества из-за разногласий

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI

Тюменка подала на развод на второй день после замужества из-за разногласий с супругом

В этом году в областной столице был расторгнут самый короткий по продолжительности брак. По данным пресс-службы тюменских судов, на второй день совместной жизни 42-летняя тюменка решила расстаться с женихом.

Молодожены даже не успели пожить вместе.

«Свои исковые требования она мотивировала тем, что после заключения брака столкнулась с «непреодолимыми разногласиями во взглядах с супругом и его поведением, угрожающим ее психическому здоровью», — сообщает пресс-служб тюменских судов.

44-летний супруг был не согласен с расторжением брака и уклонялся от подачи совместного заявления в суд.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени скоро резко подешевеет вторичное жилье.

В Тюмени скоро резко подешевеет вторичное жилье
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Экономика#Деньги#Жалобы
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
Вчера, 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
Вчера, 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
Вчера, 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
Вчера, 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
Вчера, 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
Сегодня, 04:30