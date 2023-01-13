Тюменка срочно подала на развод уже на второй день после замужества из-за разногласий

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Молодожены даже не успели пожить вместе.
«Свои исковые требования она мотивировала тем, что после заключения брака столкнулась с «непреодолимыми разногласиями во взглядах с супругом и его поведением, угрожающим ее психическому здоровью», — сообщает пресс-служб тюменских судов.
44-летний супруг был не согласен с расторжением брака и уклонялся от подачи совместного заявления в суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени скоро резко подешевеет вторичное жилье.