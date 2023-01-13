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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Снежные горы образовались на улице Космонавтов в Тюмени

Сегодня, 16:22
Фото: ЧП Тюмень ЧС

В Тюмени на улице Космонавтов незаконно складируют снег

В областной столице образовался ещё один «полигон» для складирования снега. По данным подписчика паблика «ЧП Тюмень ЧС», белые горы образовались на улице Космонавтов, 21, в частном секторе.

Некоторые из них достигают почти 2 метров.

«По ул. Космонавтов, 21 это частный сектор, старые дома, большая часть уже снесена. На их месте организовали незаконное складирование снега. Самосвалы в вечернее время сваливают снег. И это в жилой черте города», - сообщается в паблике «ЧП Тюмень ЧС».

Сегодня «Наш город» уже сообщал, что на поле возле Ново-Потрушево самосвалы сгружают снег. Это происходит здесь ежедневно.

Самосвалы сгружают снег на поле возле Ново-Патрушева в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Снегопад#Уборка улиц#Уборка
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