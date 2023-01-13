Снежные горы образовались на улице Космонавтов в Тюмени

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Некоторые из них достигают почти 2 метров.
«По ул. Космонавтов, 21 это частный сектор, старые дома, большая часть уже снесена. На их месте организовали незаконное складирование снега. Самосвалы в вечернее время сваливают снег. И это в жилой черте города», - сообщается в паблике «ЧП Тюмень ЧС».
Сегодня «Наш город» уже сообщал, что на поле возле Ново-Потрушево самосвалы сгружают снег. Это происходит здесь ежедневно.