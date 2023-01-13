Снежные горы образовались на улице Космонавтов в Тюмени

В Тюмени на улице Космонавтов незаконно складируют снег

В областной столице образовался ещё один «полигон» для складирования снега. По данным подписчика паблика «ЧП Тюмень ЧС», белые горы образовались на улице Космонавтов, 21, в частном секторе.