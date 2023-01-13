Штраф за плакат «НЕТ В***», в Тюмени продают причал за 67 млн, дежурства у школы №56

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Жительницу Тюмени оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию войск ВС РФ.
Суд усмотрел в действиях 25-летней девушки дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации и назначил наказание в виде штрафа. Ранее тюменский суд оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей за негативное высказывание в отношении российской армии в присутствии сотрудников ГИБДД.
В Тюмени Росимущество выставило на торги причал на набережной Туры.
В областной столице за 67 млн рублей продают причальную набережную, аукцион назначен на 8 февраля. Строение расположено недалеко от моста на улице Профсоюзной.
«Недвижимое имущество - причальная набережная, РНФИ П12720002421, кадастровый номер 72:23:0217002:6514, общей площадью 3781,3 кв.м., расположенная по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Причальная, 3, сооружение 1», - сообщается на сайте «ГИС Торги».
Дежурства ГИБДД около школы №56.
В Тюмени 13 января инспекторы ГИБДД организовали дежурство у открывшейся на этой неделе школы № 56 в микрорайоне Ново-Патрушево. Тюменцы уже второй день сообщают, что после открытия учебного заведения в микрорайоне по утрам стали возникать огромные пробки не только из-за интенсивного потока автомобилей, но и нарушений ПДД.
По данным «Нашего города», школу в ЖК «Ново-Патрушево» построили еще в конце 2022 года — подрядная организация завершила работы раньше на квартал. Проект нового учебного заведения аналогичен школам, расположенным в микрорайоне Европейский, на Мысу и на улице Зелинского в Тюмени.