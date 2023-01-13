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Posted Сегодня, 17:52

Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Штраф за плакат «НЕТ В***», в Тюмени продают причал за 67 млн, дежурства у школы №56

Сегодня, 17:52
Фото: 1MI

Дежурства у школы №56, штраф за плакат «НЕТ В***», в Тюмени продают причал за 67 млн

В областной столице суд оштрафовал женщину за плакат с надписью «НЕТ В***». Инцидент произошел 24 ноября 2022 года, по данным пресс-службы тюменских судов, ей придётся заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Жительницу Тюмени оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию войск ВС РФ.

Суд усмотрел в действиях 25-летней девушки дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации и назначил наказание в виде штрафа. Ранее тюменский суд оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей за негативное высказывание в отношении российской армии в присутствии сотрудников ГИБДД.

В Тюмени Росимущество выставило на торги причал на набережной Туры.     

В областной столице за 67 млн рублей продают причальную набережную, аукцион назначен на 8 февраля. Строение расположено недалеко от моста на улице Профсоюзной.

«Недвижимое имущество - причальная набережная, РНФИ П12720002421, кадастровый номер 72:23:0217002:6514, общей площадью 3781,3 кв.м., расположенная по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Причальная, 3, сооружение 1», - сообщается на сайте «ГИС Торги».

Дежурства ГИБДД около школы №56.

В Тюмени 13 января инспекторы ГИБДД организовали дежурство у открывшейся на этой неделе школы № 56 в микрорайоне Ново-Патрушево. Тюменцы уже второй день сообщают, что после открытия учебного заведения в микрорайоне по утрам стали возникать огромные пробки не только из-за интенсивного потока автомобилей, но и нарушений ПДД.

По данным «Нашего города», школу в ЖК «Ново-Патрушево» построили еще в конце 2022 года — подрядная организация завершила работы раньше на квартал. Проект нового учебного заведения аналогичен школам, расположенным в микрорайоне Европейский, на Мысу и на улице Зелинского в Тюмени.

У школы, которую открыл губернатор Моор, организовали дежурство
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Экономика#Дороги#Жалобы#ГИБДД#Водители
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