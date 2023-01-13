Штраф за плакат «НЕТ В***», в Тюмени продают причал за 67 млн, дежурства у школы №56

В Тюмени 13 января инспекторы ГИБДД организовали дежурство у открывшейся на этой неделе школы № 56 в микрорайоне Ново-Патрушево. Тюменцы уже второй день сообщают, что после открытия учебного заведения в микрорайоне по утрам стали возникать огромные пробки не только из-за интенсивного потока автомобилей, но и нарушений ПДД.