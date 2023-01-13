nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Серьезные очереди в стоматологической поликлинике на Холодильной в Тюмени

Сегодня, 14:23
Фото: 1MI

В Тюмени в стоматологической поликлинике на Холодильной серьезные очереди

В тюменской стоматологической поликлинике № 3 вчера наблюдались большие очереди. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», записаться на приём можно только по вторникам с 08:00.

Тюменцы вынуждены идти в платные клиники.

«На Холодильной, 42а, в кабинет стоматологии куча народу, сидишь с ребёнком ждёшь долго очередь! При этом сразу не лечат и не записывают, нужно звонить только по вторникам с 8.00 утра! Это конечно, если повезёт, то можно записать ребёнка бесплатно!», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».

В комментариях к записи тюменка Виктория Б. отмечает, что чтобы попасть на консультацию нужно звонить в последнюю среду месяца с 8 утра, « лишь час на трубке и вам ответят».

Ранее «Наш город» сообщал, что в заводоуковской больнице не хватает почти 20 врачей и медперсонала.

В тюменской больнице не хватает около 20 узких специалистов и медперсонала
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Очереди#Жалобы#Люди#Больницы
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
Вчера, 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
Вчера, 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
Вчера, 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
Вчера, 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
Вчера, 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
Сегодня, 04:30