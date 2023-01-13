Серьезные очереди в стоматологической поликлинике на Холодильной в Тюмени

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Тюменцы вынуждены идти в платные клиники.
«На Холодильной, 42а, в кабинет стоматологии куча народу, сидишь с ребёнком ждёшь долго очередь! При этом сразу не лечат и не записывают, нужно звонить только по вторникам с 8.00 утра! Это конечно, если повезёт, то можно записать ребёнка бесплатно!», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».
В комментариях к записи тюменка Виктория Б. отмечает, что чтобы попасть на консультацию нужно звонить в последнюю среду месяца с 8 утра, « лишь час на трубке и вам ответят».
Ранее «Наш город» сообщал, что в заводоуковской больнице не хватает почти 20 врачей и медперсонала.