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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Самосвалы сгружают снег на поле возле Ново-Патрушева в Тюмени

Сегодня, 10:36
Фото: скрин ЧС Тюмень

Возле Ново-Патрушева в Тюмени самосвалы сгружают снег

В областной столице самосвалы сбрасывают снег на поле возле Ново-Патрушева (улицы Монтажников - Федюнинского). По словам подписчика паблика «ЧС Тюмень», это происходит ежедневно.

Снег нужно складировать на специальных полигонах.

«Эта и другие машины на ежедневной основе вывозят грязный снег и вываливают на поле возле Ново-Патрушева (улицы Монтажников - Федюнинского), на вопрос «на каком основании» отвечают, что территория ничья, снег чистый», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что в ближайшее время в Тюмени осадков не ожидается. Городские улицы продолжают чистить после снегопадов в начале января.

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#Общество#Новости тюмени#Погода#Снегопад#Жалобы#Дороги#Александр Мязин
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