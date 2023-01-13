Самосвалы сгружают снег на поле возле Ново-Патрушева в Тюмени

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Снег нужно складировать на специальных полигонах.
«Эта и другие машины на ежедневной основе вывозят грязный снег и вываливают на поле возле Ново-Патрушева (улицы Монтажников - Федюнинского), на вопрос «на каком основании» отвечают, что территория ничья, снег чистый», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что в ближайшее время в Тюмени осадков не ожидается. Городские улицы продолжают чистить после снегопадов в начале января.