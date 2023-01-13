Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023

Рассказываем про топ-5 праздничных инсталляций, запомнившихся нам в этом декабре.
Полюбившаяся тюменцам и гостям семья светящихся белых медведей с Цветного бульвара в этом году дополнилась самым большим мишкой-отцом. Он словно выходит из административного здания, возвращаясь с работы. Автор медведя, как и остальных, — Суэнко.
Еще одно, уже всесезонное городское украшение там же — современные декоративно-полезные качели-лавочки, заполнившие пустоту этой площади.
И наконец, «огненный» во всех смыслах коридор с шарами тоже находится на Цветном бульваре. Коридор из светящихся арок украшен розовыми и голубыми шарами-лампами с духе современных веранд или галерей. У входа — сказочный, как бы ледяной, трон для фотосессий.
Обильный и изящный декор на площади 400-летия Тюмени в этом году дополнился живыми елочками, установленными в ледяных кубах. Днем они создают впечатление зеленых насаждений, а вечером еловый лес радует теплым светом от желтых гирлянд. Рядом расположился красивый ледяной городок с лабиринтами.
Долгожданную пешеходную улицу открыли как раз под Новый год, и туда сразу же устремились гуляющие. «Крыша» улицы образована змейкой из лампочек, а «стены» образуют ярмарочные палатки, предлагающие прохожим сувениры и угощения.
Многие горожане засветились в соцсетях именно на этом фоне. Наряженные в стиле лондонского рождества елки и в том же стиле оформленные панорамные окна и веранда превратили входную группу кафе в достопримечательность и фотозону.
Прохожие и водители накануне праздника получали новогодние предсказания на баннерах застройщика, возводящего современный квартал в центре Тюмени. Крутящий лотерейный барабан обещал в новом году «авангардные идеи» и «вдохновляющие перемены» — это то, что мы успели увидеть. Позитивные предсказания сейчас не помешают.
А какой зимний городской декор запомнился в этом году вам?