Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023

Будет ли праздник при встрече 2023 года? Накануне Нового года этим вопросом задавались и частные лица, и предприниматели, и чиновники. К радости многих горожан, предновогодняя атмосфера в Тюмени была вполне праздничной — во многом благодаря уже полюбившемуся и обновленному зимнему декору.

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