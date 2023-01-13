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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Причальную набережную продают в центре Тюмени за 67 млн рублей

Сегодня, 12:34
Фото: ГИС Торги

В центре Тюмени за 67 млн рублей продают причальную набережную

В областной столице за 67 млн рублей продают причальную набережную. Соответствующий лот появился на сайте «ГИС Торги». Приём заявок заканчивается 8 февраля.

Строение расположено недалеко от моста на улице Профсоюзной.

«Недвижимое имущество - причальная набережная, РНФИ П12720002421, кадастровый номер 72:23:0217002:6514, общей площадью 3781,3 кв.м., расположенная по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Причальная, 3, сооружение 1», - сообщается на сайте «ГИС Торги».

Стоит отметить, что причал уже пытались продать в 2022 году.

Ранее» Наш город» сообщал, что риэлторы Тюмени ожидают резкого снижения цен на недвижимость в 2023 году.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Дороги#Торги
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