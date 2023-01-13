Причальную набережную продают в центре Тюмени за 67 млн рублей

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Строение расположено недалеко от моста на улице Профсоюзной.
«Недвижимое имущество - причальная набережная, РНФИ П12720002421, кадастровый номер 72:23:0217002:6514, общей площадью 3781,3 кв.м., расположенная по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Причальная, 3, сооружение 1», - сообщается на сайте «ГИС Торги».
Стоит отметить, что причал уже пытались продать в 2022 году.
Ранее» Наш город» сообщал, что риэлторы Тюмени ожидают резкого снижения цен на недвижимость в 2023 году.