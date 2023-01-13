Новогодние фото и видеопоздравления увеличили трафик в сети билайн почти на четверть

Высокая интернет-активность сохранялась и после встречи Нового года: среднесуточный объем использования мобильного интернета с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года у абонентов билайна в регионах России вырос на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Все больше клиентов пользуются современными смартфонами, поддерживающими стандарт 4G. В результате доля трафика в сети 4G выросла на 6% по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами. В 2023 году уже 93% трафика проходило через сеть 4G.