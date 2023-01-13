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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Новогодние фото и видеопоздравления увеличили трафик в сети билайн почти на четверть

Сегодня, 11:44
Фото: билайн
билайн подвел итоги работы сети мобильной связи во время новогодних праздников в регионах России. Сеть оператора традиционно успешно справилась с нагрузками. При этом клиенты билайн существенно увеличили потребление мобильного интернета по сравнению с тем же периодом прошлого года.*
Сюжет
Тюмень

31 декабря, в новогоднюю ночь и первый день 2023 года на 22% вырос трафик в сети 4G, обеспечивающей скоростной интернет-доступ.

Видеозвонки, праздничные видеоролики, открытки в соцсетях и мессенджерах — пользователи все чаще выбирают эти и другие способы для поздравления близких. Это подтвердил предновогодний опрос, проведенный билайн с помощью собственного сервиса «Мобильные опросы» среди своих клиентов в 10 городах России. 40% респондентов тогда заявили о готовности воспользоваться видеосвязью для поздравлений родных, а 46% предпочитают присылать открытки в мессенджерах. При этом 92% опрошенных заявляли, что их устраивает качество мобильного интернета билайн во время новогодних праздников.**

Интересно, что 35% респондентов поздравляют своих близких с Новым годом по телефону. Однако число тех, то выбирает голосовую связь, с каждым годом сокращается. Судя по внутренней аналитике билайн, продолжительность телефонных звонков в этом году оказалась на 11% меньше, чем в прошлую новогоднюю ночь. На 3% меньше было отправлено SMS. 

Фото: билайн

Высокая интернет-активность сохранялась и после встречи Нового года: среднесуточный объем использования мобильного интернета с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года у абонентов билайна в регионах России вырос на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Все больше клиентов пользуются современными смартфонами, поддерживающими стандарт 4G. В результате доля трафика в сети 4G выросла на 6% по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами. В 2023 году уже 93% трафика проходило через сеть 4G.

*по данным внутренней аналитики билайн

** Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов — 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

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#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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