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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Номинантами премии «Агроинвестор года — 2022» стали 46 компаний

Сегодня, 12:03
Фото: pxhere.com
Оргкомитет III ежегодной национальной премии «Агроинвестор года — 2022» и независимый консультант проекта — компания «Технологии доверия» (ранее — PwC в России) представили шорт-лист участников. В него вошли 46 компаний и фермерских хозяйств.

Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» будут определять лучшие практики, проекты и достижения лидеров АПК по итогам работы в 2022 году, передает newsnn.ru

Партнер компании «Технологии доверия», член экспертного совета премии Михаил Фролов сказал, что «Агроинвестор года» вызывает сильный интерес у субъектов АПК — более ста номинантов подали заявки на соискание премии.

«По итогам нашего анализа шорт-лист составили заявки, которые максимально отражали концепцию каждой номинации», — заявил Михаил Фролов.

Он также поблагодарил всех претендентов за интересные заявки, которые отражают готовность аграриев расти и развиваться.

В 2022 году представлены шесть номинаций, в каждой из которых представлены несколько категорий. В каждой из категорий будет выбран один победитель. На награждении также будут объявлены имена победителей в номинации «Человек года» и редакционных номинациях «Компания-ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года». Ими станут отраслевые эксперты и аналитики, которые оставили большего всего комментариев в журнал «Агроинвестор» и на сайт agroinvestor.ru по итогам года.

Церемония награждения пройдет 3 февраля 2023 года в особняке на Волхонке при участии руководства компаний и представителей органов госвласти. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер мероприятия.

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