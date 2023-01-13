Номинантами премии «Агроинвестор года — 2022» стали 46 компаний

В 2022 году представлены шесть номинаций, в каждой из которых представлены несколько категорий. В каждой из категорий будет выбран один победитель. На награждении также будут объявлены имена победителей в номинации «Человек года» и редакционных номинациях «Компания-ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года». Ими станут отраслевые эксперты и аналитики, которые оставили большего всего комментариев в журнал «Агроинвестор» и на сайт agroinvestor.ru по итогам года.