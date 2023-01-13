Номинантами премии «Агроинвестор года — 2022» стали 46 компаний

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» будут определять лучшие практики, проекты и достижения лидеров АПК по итогам работы в 2022 году, передает newsnn.ru.
Партнер компании «Технологии доверия», член экспертного совета премии Михаил Фролов сказал, что «Агроинвестор года» вызывает сильный интерес у субъектов АПК — более ста номинантов подали заявки на соискание премии.
«По итогам нашего анализа шорт-лист составили заявки, которые максимально отражали концепцию каждой номинации», — заявил Михаил Фролов.
Он также поблагодарил всех претендентов за интересные заявки, которые отражают готовность аграриев расти и развиваться.
В 2022 году представлены шесть номинаций, в каждой из которых представлены несколько категорий. В каждой из категорий будет выбран один победитель. На награждении также будут объявлены имена победителей в номинации «Человек года» и редакционных номинациях «Компания-ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года». Ими станут отраслевые эксперты и аналитики, которые оставили большего всего комментариев в журнал «Агроинвестор» и на сайт agroinvestor.ru по итогам года.
Церемония награждения пройдет 3 февраля 2023 года в особняке на Волхонке при участии руководства компаний и представителей органов госвласти. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер мероприятия.