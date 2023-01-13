На жителя Тобольска завели уголовное дело за ловлю краснокнижного осетра

Ранее «Наш город» сообщал о том, что МКУ «ЛесПаркХоз» придется выплатить 329 тысяч рублей за упавшее аварийное дерево. Инцидент произошел в июле этого года на улице Ватутина. В результате ЧП пострадала 9-летняя девочка — она получила рваную рану ноги, ушибы и ссадины.