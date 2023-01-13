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На жителя Тобольска завели уголовное дело за ловлю краснокнижного осетра

Сегодня, 07:47
Фото: 1MI

В Тюменской области задержали 41-летнего тоболяка за вылов краснокнижного осетра

На седьмом километре реки Тобол местный житель раскидывал рыболовные сети. Сотрудники транспортной полиции обнаружили в улове рыбака, не имеющего разрешение на рыбацкое оборудование, особь из Красной книги.
«В ходе осмотра вещей подозреваемого сотрудники транспортной полиции
обнаружили 9 налимов и по одной особи судака, леща и язя. Полицейские изъяли одну особь рыбы вида Сибирский осетр, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации», — сообщили в УТ МВД России по УрФО.

Ущерб, причиненный государству, за вылов того осетра составил более 480 000 рублей.
Сейчас на тобольского рыбака завели уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ — отлов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что МКУ «ЛесПаркХоз» придется выплатить 329 тысяч рублей за упавшее аварийное дерево. Инцидент произошел в июле этого года на улице Ватутина. В результате ЧП пострадала 9-летняя девочка — она получила рваную рану ноги, ушибы и ссадины.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Рыбалка и охота#Зимняя рыбалка#Рыбалка#Тюмень#Тобольск#Тюменская область#Красная книга
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