На жителя Тобольска завели уголовное дело за ловлю краснокнижного осетра

«В ходе осмотра вещей подозреваемого сотрудники транспортной полиции
обнаружили 9 налимов и по одной особи судака, леща и язя. Полицейские изъяли одну особь рыбы вида Сибирский осетр, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации», — сообщили в УТ МВД России по УрФО.
Ущерб, причиненный государству, за вылов того осетра составил более 480 000 рублей.
Сейчас на тобольского рыбака завели уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ — отлов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу.
Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что МКУ «ЛесПаркХоз» придется выплатить 329 тысяч рублей за упавшее аварийное дерево. Инцидент произошел в июле этого года на улице Ватутина. В результате ЧП пострадала 9-летняя девочка — она получила рваную рану ноги, ушибы и ссадины.