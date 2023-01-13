На тюменскую школьницу упало дерево

Тюменской школьнице, на которую упало дерево, выплатили 300 тысяч рублей компенсации

МКУ «ЛесПаркХоз» придется выплатить 329 тысяч рублей за упавшее аварийное дерево. Инцидент произошел в июле этого года на улице Ватутина. В результате ЧП пострадала 9-летняя девочка — она получила рваную рану ноги, ушибы и ссадины.

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