На тюменскую школьницу упало дерево

Кроме того, из-за падения дерева был сломан электросамокат ребенка.
Прокуратура Центрального АО в интересах школьницы обратилась в суд с иском взыскать с ответственного за состояние зеленых насаждений в городе МКУ «ЛесПаркХоз» компенсацию морального вреда в размере 329 тысяч рублей. Исковые требования были удовлетворены полностью.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени отсудил около 40 тысяч рублей у АО «ТОДЭП» за дорожно-транспортное происшествие, произошедшее из-за неубранной с дороги глыбы льда.