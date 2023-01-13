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На тюменскую школьницу упало дерево

Сегодня, 06:22
Фото: 1MI

Тюменской школьнице, на которую упало дерево, выплатили 300 тысяч рублей компенсации

МКУ «ЛесПаркХоз» придется выплатить 329 тысяч рублей за упавшее аварийное дерево. Инцидент произошел в июле этого года на улице Ватутина. В результате ЧП пострадала 9-летняя девочка — она получила рваную рану ноги, ушибы и ссадины.
Сюжет
Тюмень

Кроме того, из-за падения дерева был сломан электросамокат ребенка.

Прокуратура Центрального АО в интересах школьницы обратилась в суд с иском взыскать с ответственного за состояние зеленых насаждений в городе МКУ «ЛесПаркХоз» компенсацию морального вреда в размере 329 тысяч рублей. Исковые требования были удовлетворены полностью.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени отсудил около 40 тысяч рублей у АО «ТОДЭП» за дорожно-транспортное происшествие, произошедшее из-за неубранной с дороги глыбы льда.

В Тюмени на 9-летнюю девочку упало дерево
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Суд#Иск#Прокуратура
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