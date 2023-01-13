Многодетным отцам с тремя детьми отменили отсрочку по частичной мобилизации

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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«Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело», — объяснила депутат в своем телеграм-канале.
Информацию об отмене отсрочки для многодетных отцов Останиной подтвердила Ирина Киркора, член совета по правам человека. По словам Киркоры, документ об этом разослали по военкоматам в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего начальника Генштаба.
Нина Останина попросила разъяснений в Министерстве обороны, отправив телеграмму 30 декабря. Но внятного ответа она не получила, только то, что «были выходные и праздничные дни». Депутата возмутила такая реакция на обращение.
Также выступающая от фракции КПРФ отметила, что «нет уважения к народу со стороны отдельных представителей власти».
Ранее «Наш Город» писал о 28-летнем Александре Титусе, который пропал в зоне СВО. Его искали родные и близкие, потому что мужчина перестал выходить на связь.