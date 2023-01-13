Многодетным отцам с тремя детьми отменили отсрочку по частичной мобилизации

Информацию об отмене отсрочки для многодетных отцов Останиной подтвердила Ирина Киркора, член совета по правам человека. По словам Киркоры, документ об этом разослали по военкоматам в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего начальника Генштаба.