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«Квартальные бездействуют»: в Тюмени рекламируют наркотики у городских школ

Сегодня, 05:24
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени рекламу у городских школ рекламируют наркотики

Граффити с рекламой наркотиков на жилых зданиях, расположенных рядом с учебными заведениями, и бездействие городских властей возмущает жителей Тюмени.
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Тюмень

Горожане сообщают, что уже неоднократно обращались к квартальным с требованием убрать рекламу запрещенных веществ, однако пока действий со стороны последних никаких нет. Лишь приходит ответ: «приняли, в работе, передали».

«Приходил лично в службу квартальных, спрашивал какие сроки устранения, какое наказание за неисполнение, в ответ так не получил никакой конкретной информации. Служба квартальных, не работает должным образом, нет обратной связи», — возмутился тюменец в сообществе «ЧС Тюмень».

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что в случае обращения с данной жалобой в полицию, сообщение будет рассмотрено в индивидуальном порядке.

«Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, обращение будет направлено в государственный орган в соответствии с его компетенцией», — отметили в полиции.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осудили трех наркодилеров. Мужчин приговорили к 12 и 9 годам лишения свободы в колонии строго режима за сбыт наркотических веществ.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Тюменская область#Наркотики#Валентина Бурнашева
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