«Квартальные бездействуют»: в Тюмени рекламируют наркотики у городских школ

Горожане сообщают, что уже неоднократно обращались к квартальным с требованием убрать рекламу запрещенных веществ, однако пока действий со стороны последних никаких нет. Лишь приходит ответ: «приняли, в работе, передали».
«Приходил лично в службу квартальных, спрашивал какие сроки устранения, какое наказание за неисполнение, в ответ так не получил никакой конкретной информации. Служба квартальных, не работает должным образом, нет обратной связи», — возмутился тюменец в сообществе «ЧС Тюмень».
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что в случае обращения с данной жалобой в полицию, сообщение будет рассмотрено в индивидуальном порядке.
«Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, обращение будет направлено в государственный орган в соответствии с его компетенцией», — отметили в полиции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осудили трех наркодилеров. Мужчин приговорили к 12 и 9 годам лишения свободы в колонии строго режима за сбыт наркотических веществ.