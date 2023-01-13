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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Крещенских морозов в Тюмени не будет

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI

В Тюмени к выходным придет потепление

В Тюмень после 30-градусных морозов пришло тепло. В ближайшие семь дней температура воздуха в областной столице не опустится ниже -10 -13.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 января, ожидается пасмурная, ветреная погода и -9 -11 днем, -12 в ночные часы. В воскресенье в течение дня термометры покажут -8 -11.

В первый день второй рабочей недели января ожидается ясная погода. Днем температура воздуха составит -9 -10, в темное время суток -12 -13.

Во вторник и среду существенно погода не изменится: -10 -12 днем, до -13 в ночные часы. В праздник Крещения, 19 января, утром термометры покажут -10 -13, к полудню потеплеет до -7 -10. День пройдет без осадков.

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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Погода#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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