Крещенских морозов в Тюмени не будет

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 января, ожидается пасмурная, ветреная погода и -9 -11 днем, -12 в ночные часы. В воскресенье в течение дня термометры покажут -8 -11.
В первый день второй рабочей недели января ожидается ясная погода. Днем температура воздуха составит -9 -10, в темное время суток -12 -13.
Во вторник и среду существенно погода не изменится: -10 -12 днем, до -13 в ночные часы. В праздник Крещения, 19 января, утром термометры покажут -10 -13, к полудню потеплеет до -7 -10. День пройдет без осадков.