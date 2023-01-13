Кессье может вернуться в Серию А

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Согласно данным источника, ивуарийский футболист, ранее выступавший в Италии за «Милан», входит в сферу интересов «Интера». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на журналиста Херарда Ромеро.
Отмечается, что нерадзурри планируют предложить «Барселоне» обмен игроками. В Испанию может отправиться хавбек сборной Хорватии Марцело Брозович.
Напомним, что Кессье перешел в стан сине-гранатовых летом прошлого года.