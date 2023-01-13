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Posted Сегодня, 19:08

Published Сегодня, 19:08

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

Кессье может вернуться в Серию А

Сегодня, 19:08
Опорный полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может покинуть каталонский клуб в ближайшее время.

Согласно данным источника, ивуарийский футболист, ранее выступавший в Италии за «Милан», входит в сферу интересов «Интера». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на журналиста Херарда Ромеро.

Отмечается, что нерадзурри планируют предложить «Барселоне» обмен игроками. В Испанию может отправиться хавбек сборной Хорватии Марцело Брозович.

Напомним, что Кессье перешел в стан сине-гранатовых летом прошлого года.

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