Как и куда утилизировать елку

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Напоминаем, пихты, сосны и ели, которые в своих домах и квартирах наряжали тюменцы — это тоже твёрдые коммунальные отходы. Только крупногабаритные. Их можно смело выносить на контейнерную площадку во дворе. Но не стоит пытаться разместить дерево в баке — оно может повредить ёмкость или оборудование мусоровоза.
В ТЭО рекомендуют оставлять хвойные в отсеках для крупногабарита, больших специализированных бункерах для КГО или, если такие места не предусмотрены — возле обычных контейнеров для ТКО.
Габаритные коммунальные отходы вместо привычных мусоровозов вывезет специализированная техника. Если же хочется начать год с экологичного поступка, а не просто выбросить новогоднее дерево, то есть альтернативные способы повторно использовать отслужившие зелёные красавицы. Например, передать сосну в ближайший зоопарк, питомник или фермерское хозяйство — ими любят лакомиться некоторые животные. Здесь также используют деревья для декора вольеров и утепляющей постилки. Ещё хвойные перерабатывают в органическую мульчу — это полезный и красивый материал для использования в благоустройстве и садоводстве. А огородники знают толк
в применении хвойных пород для удобрения почвы, борьбы с вредителями и болезнями.
Совершить экологичный поступок не сложно, в Тюменской области ежегодно проходя акции по сбору деревьев как в областном центре, так и в других муниципальных образованиях. Информацию о таких инициативах легко найти в социальных сетях или средствах массовой информации, отмечают в ТЭО.
«В Тобольске, например, во второй раз пройдёт совместная акция Тюменского экологического объединения и общественной организации „Чистый путь“. Условия простые — нужно полностью очистить елочки и сосны от новогодних украшений и аккуратно вынести на контейнерную площадку до 22 января», — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Регоператор организует централизованный сбор деревьев с контейнерных площадок и их
временное хранение. По окончанию акции эти хвойные не отправятся на полигон –
общественники измельчат их и применят с пользой. Например, в прошлом году было собрано и переработано больше тонны деревьев. Часть мульчи использовали при посадке молодых деревьев в сквере Декабристов в городе Тобольске.