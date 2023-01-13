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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Как и куда утилизировать елку

Сегодня, 11:51
Фото: Управление по связям с общественностью ООО «ТЭО»

Регоператор рассказал, как тюменцам утилизировать новогодние деревья

После новогодних праздников у многих возникает вопрос, как правильно утилизировать главное новогоднее украшение дома, ведь в отличие от искусственной елочки, которая отправится в кладовку, живым пушистым красавицам можно найти полезное применение.

Напоминаем, пихты, сосны и ели, которые в своих домах и квартирах наряжали тюменцы — это тоже твёрдые коммунальные отходы. Только крупногабаритные. Их можно смело выносить на контейнерную площадку во дворе. Но не стоит пытаться разместить дерево в баке — оно может повредить ёмкость или оборудование мусоровоза.

В ТЭО рекомендуют оставлять хвойные в отсеках для крупногабарита, больших специализированных бункерах для КГО или, если такие места не предусмотрены — возле обычных контейнеров для ТКО.

Габаритные коммунальные отходы вместо привычных мусоровозов вывезет специализированная техника. Если же хочется начать год с экологичного поступка, а не просто выбросить новогоднее дерево, то есть альтернативные способы повторно использовать отслужившие зелёные красавицы. Например, передать сосну в ближайший зоопарк, питомник или фермерское хозяйство — ими любят лакомиться некоторые животные. Здесь также используют деревья для декора вольеров и утепляющей постилки. Ещё хвойные перерабатывают в органическую мульчу — это полезный и красивый материал для использования в благоустройстве и садоводстве. А огородники знают толк
в применении хвойных пород для удобрения почвы, борьбы с вредителями и болезнями.

Совершить экологичный поступок не сложно, в Тюменской области ежегодно проходя акции по сбору деревьев как в областном центре, так и в других муниципальных образованиях. Информацию о таких инициативах легко найти в социальных сетях или средствах массовой информации, отмечают в ТЭО.

«В Тобольске, например, во второй раз пройдёт совместная акция Тюменского экологического объединения и общественной организации „Чистый путь“. Условия простые — нужно полностью очистить елочки и сосны от новогодних украшений и аккуратно вынести на контейнерную площадку до 22 января», — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Регоператор организует централизованный сбор деревьев с контейнерных площадок и их
временное хранение. По окончанию акции эти хвойные не отправятся на полигон –
общественники измельчат их и применят с пользой. Например, в прошлом году было собрано и переработано больше тонны деревьев. Часть мульчи использовали при посадке молодых деревьев в сквере Декабристов в городе Тобольске.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Елки#Праздник#Мусор#Мусоропровод#Мусороперерабатывающий завод#Экология#Экологиябудущего#Тюменская область#Торжество
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