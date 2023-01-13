Как и куда утилизировать елку

Габаритные коммунальные отходы вместо привычных мусоровозов вывезет специализированная техника. Если же хочется начать год с экологичного поступка, а не просто выбросить новогоднее дерево, то есть альтернативные способы повторно использовать отслужившие зелёные красавицы. Например, передать сосну в ближайший зоопарк, питомник или фермерское хозяйство — ими любят лакомиться некоторые животные. Здесь также используют деревья для декора вольеров и утепляющей постилки. Ещё хвойные перерабатывают в органическую мульчу — это полезный и красивый материал для использования в благоустройстве и садоводстве. А огородники знают толк

в применении хвойных пород для удобрения почвы, борьбы с вредителями и болезнями.