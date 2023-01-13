Из тюменского бюджета потратят 30 миллионов рублей на проект по сохранению Кремля

Согласно документации тендера, подрядная организация должна будет до конца декабря этого года разработать комплекс сооружений для защиты от негативного воздействия поверхностного стока дождевых вод и оползневых явлений, определить мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительных работ, подготовить документацию для инженерно-геодезических, геологических, экологических, гидрометеорологических работ.