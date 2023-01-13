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Из тюменского бюджета потратят 30 миллионов рублей на проект по сохранению Кремля

Сегодня, 06:46
Фото: 1MI

Тюменские власти выделили 30 миллионов рублей на сохранение Кремля в Тобольске

Тюменские власти потратят тридцать миллионов рублей на выполнение проектных и изыскательских по укреплению склонов Троицкого мыса в Тобольске. Соответствующая закупка размещена на портале Госзакупки.
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Тюмень

Согласно документации тендера, подрядная организация должна будет до конца декабря этого года разработать комплекс сооружений для защиты от негативного воздействия поверхностного стока дождевых вод и оползневых явлений, определить мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительных работ, подготовить документацию для инженерно-геодезических, геологических, экологических, гидрометеорологических работ.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 16 января 2023 года. Подведение итогов аукциона и выбор подрядной организации запланированы на 19 января.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тобольск#Закупки#Тендеры#Тюменская область
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