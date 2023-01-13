«Испугались общественного резонанса»: подробности об отсрочке от мобилизации

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
«Турчак заявил о том, что ему удалось с Министерство обороны согласовать отзыв директивы об отмене этой отсрочки. Никто мои слова не опровергал. Это только подтверждение того, что директива от 21 декабря была. Но Турчак почему-то забыл, что частичная мобилизация завершена, зачем об этом тогда говорить?», — задается вопросом Останина в разговоре с «Нашим городом».
Она убеждена, что причиной заявления стал общественный резонанс, который подняла председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
«В прошлый раз, после этого резонанса, появились отдельные благожелатели внутри Думы, которые из-за этого хотели лишить меня поста председателя комитета. Но я этого не боюсь совершенно. Поэтому сейчас я вынуждена была предать огласке этот факт, потому что поступает очень много обращений, а Минобороны так и молчат». Мне все равно, кто дал ответ, главное — люди сейчас успокоены», — говорит женщина.
Ранее Останина сообщала, что был отменен пункт Директивы Генштаба об отсрочках отцов многодетных семей с тремя детьми при проведении частичной мобилизации. Документ об этом направили в военкоматы еще в конце декабря 2022 года.
«Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело», — объясняла депутат в своем телеграм-канале.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что руководитель парламентской рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак в своём телеграм-канале сообщил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей. Он попросил СМИ и другие издания больше не спекулировать на эту тему.