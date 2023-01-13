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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

«Испугались общественного резонанса»: подробности об отсрочке от мобилизации

Сегодня, 12:33
Фото: 1MI

Появились подробности об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Нина Останина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей взбунтовала общественность заявлением об отмене отсрочки для отцов троих и более детей. Вскоре Руководитель парламентской рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак попытался опровергнуть это заявление. Кто прав?
«Турчак заявил о том, что ему удалось с Министерство обороны согласовать отзыв директивы об отмене этой отсрочки. Никто мои слова не опровергал. Это только подтверждение того, что директива от 21 декабря была. Но Турчак почему-то забыл, что частичная мобилизация завершена, зачем об этом тогда говорить?», — задается вопросом Останина в разговоре с «Нашим городом».

Она убеждена, что причиной заявления стал общественный резонанс, который подняла председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«В прошлый раз, после этого резонанса, появились отдельные благожелатели внутри Думы, которые из-за этого хотели лишить меня поста председателя комитета. Но я этого не боюсь совершенно. Поэтому сейчас я вынуждена была предать огласке этот факт, потому что поступает очень много обращений, а Минобороны так и молчат». Мне все равно, кто дал ответ, главное — люди сейчас успокоены», — говорит женщина.

Ранее Останина сообщала, что был отменен пункт Директивы Генштаба об отсрочках отцов многодетных семей с тремя детьми при проведении частичной мобилизации. Документ об этом направили в военкоматы еще в конце декабря 2022 года.

«Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело», — объясняла депутат в своем телеграм-канале.
Многодетным отцам с тремя детьми отменили отсрочку по частичной мобилизации
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что руководитель парламентской рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак в своём телеграм-канале сообщил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей. Он попросил СМИ и другие издания больше не спекулировать на эту тему.

#Алиса Вернер#Новости тюмени#Политика#Минобороны#Общество#Происшествия#Частичная мобилизация#Тюменская область#Омск#Военные действия
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