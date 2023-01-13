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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Инспекторы ДПС проведут рейды в эти выходные в Тюменской области

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI

В Тюменской области в эти выходные пройдут рейды

В эти выходные автоинспекторы проведут точечные рейды для выявления пьяных водителей. По данным пресс-службы ГИБДД, будут перекрыты «пьяные дороги» по которым нетрезвые водители предпочитают объезжать магистральные улицы.
«Автоинспекторы проведут в городах и селах «точечные» рейды, проверки группой нарядов ДПС. Перекроют «пьяные» дороги, по которым нетрезвые водители предпочитают объезжать магистральные улицы и посты ГИБДД», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера на тюменской трассе задержали пьяную компанию из 6 человек. Инцидент произошел в Ишимском районе, машиной управляла 37-летняя женщина. Алкотестер зафиксировал показания 0,54 мг.

На тюменской трассе задержали пьяную компанию из шести человек
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Погода#Дороги#Жалобы#ГИБДД#Водители
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