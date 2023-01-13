Инспекторы ДПС проведут рейды в эти выходные в Тюменской области

В Тюменской области в эти выходные пройдут рейды

В эти выходные автоинспекторы проведут точечные рейды для выявления пьяных водителей. По данным пресс-службы ГИБДД, будут перекрыты «пьяные дороги» по которым нетрезвые водители предпочитают объезжать магистральные улицы.