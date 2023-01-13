Инспекторы ДПС проведут рейды в эти выходные в Тюменской области

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
«Автоинспекторы проведут в городах и селах «точечные» рейды, проверки группой нарядов ДПС. Перекроют «пьяные» дороги, по которым нетрезвые водители предпочитают объезжать магистральные улицы и посты ГИБДД», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера на тюменской трассе задержали пьяную компанию из 6 человек. Инцидент произошел в Ишимском районе, машиной управляла 37-летняя женщина. Алкотестер зафиксировал показания 0,54 мг.