Губернатор Тюменской области поздравил СМИ с Днем российской печати

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
«Вы постоянно держите руку на пульсе повестки жизни, включаетесь в решение проблем, принимаете участие в социальном и экономическом развитии Тюменской области и России. Желаю сотрудникам СМИ, издательств и типографий успешной реализации замыслов и творческих проектов, уважения и признания, плодотворной работы на благо региона и его жителей», — пожелал Александр Моор.
В своем поздравлении губернатор отметил, что средства массовой информации успешно воплощают новые идеи, выстраивают диалог с аудиторией, ведут борьбу на информационном фронте.
Александр Моор напомнил, что тюменские СМИ освещали заслуги медиков в пандемию, рассказывали про лесные пожары в Тюменской области, писали про достижения земляков. А с началом специальной военной операции пресса выполняет особую роль.
Вчера, 12 января, в России отмечался День работников прокуратуры РФ. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменских прокуроров с этим праздником.