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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Губернатор Тюменской области поздравил СМИ с Днем российской печати

Сегодня, 09:51
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Глава Тюменской области поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают журналисты, сотрудники СМИ. С Днем российской печати специалистов поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Сюжет
Тюмень
«Вы постоянно держите руку на пульсе повестки жизни, включаетесь в решение проблем, принимаете участие в социальном и экономическом развитии Тюменской области и России. Желаю сотрудникам СМИ, издательств и типографий успешной реализации замыслов и творческих проектов, уважения и признания, плодотворной работы на благо региона и его жителей», — пожелал Александр Моор.

В своем поздравлении губернатор отметил, что средства массовой информации успешно воплощают новые идеи, выстраивают диалог с аудиторией, ведут борьбу на информационном фронте.

Александр Моор напомнил, что тюменские СМИ освещали заслуги медиков в пандемию, рассказывали про лесные пожары в Тюменской области, писали про достижения земляков. А с началом специальной военной операции пресса выполняет особую роль. 

Александр Моор поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
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Вчера, 12 января, в России отмечался День работников прокуратуры РФ. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменских прокуроров с этим праздником. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Журналистика#Печать#Александр Моор
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