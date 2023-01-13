Буцаев: На онлайн-площадке „Знай Наших“ ждут заказов 160 производителей оборудования

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
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Updated Сегодня, 15:36
Как сообщает newsnn.ru, соответствующее заявление озвучил глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
Онлайн-площадка функционирует с весны прошлого года. Ее запуск осуществился при участии ППК “РЭО” в целях привлечения внимания к российским компаниям, которые ведут выпуск технических устройств в сфере обращения с отходами.
Буцаев рассказал, что с момента основания онлайн-платформы ее база регулярно пополняется, к ней обращаются все больше инвесторов и владельцев бизнеса. Гендиректор РЭО уверен, что благодаря запуску такой инициативы предприятия, ведущие работу в рамках сферы обращения с ТКО, смогут заместить дефицитное импортное оборудование, применяющееся ранее. Кроме того, на площадке можно направить запрос на получение господдержки. Данное направление работы остается одним из приоритетных для развития экономики замкнутого цикла и мусорной реформы.
В апреле прошлого года в перечень производителей уже были внесены 60 компаний, сведениями о которых располагала ППК “РЭО”. В период работы онлайн-площадки свыше 40 заявок от производителей пришло через форму на сайте Российского экологического оператора или в формате официального запроса на почту. Также 60 организаций были внесены в базу на фоне проведенного мониторинга российских производителей оборудования.
Замглавы ППК “РЭО” Игорь Забралов заявил, что сейчас веб-ресурс «Знай Наших» можно по праву назвать действенным маркетинговым инструментом для привлечения внимания к российским компаниям, выпускающим оборудование в сфере обращения с ТКО. Платформа помогает производителям получить бесплатное продвижение, расширить свою клиентскую базу, обзавестись новыми связями в бизнес-сообществе и донести ценности своей работы до целевой аудитории.
Платформа помогает собрать и предоставить клиентам сведения о проверенных производителях оборудования для сбора и накопления, перевозок, утилизации, термического обезвреживания и размещения отходов. Инициатива создана для достижения целей экономики замкнутого цикла в стране.