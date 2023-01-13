Буцаев: На онлайн-площадке „Знай Наших“ ждут заказов 160 производителей оборудования

Буцаев рассказал, что с момента основания онлайн-платформы ее база регулярно пополняется, к ней обращаются все больше инвесторов и владельцев бизнеса. Гендиректор РЭО уверен, что благодаря запуску такой инициативы предприятия, ведущие работу в рамках сферы обращения с ТКО, смогут заместить дефицитное импортное оборудование, применяющееся ранее. Кроме того, на площадке можно направить запрос на получение господдержки. Данное направление работы остается одним из приоритетных для развития экономики замкнутого цикла и мусорной реформы.