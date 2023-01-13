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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Более тысячи тюменских энергетиков стали волонтерами в 2022 году

Сегодня, 10:53
Фото: "Россети"
Свыше тысячи сотрудников компании «Россети Тюмень» в 2022 году стали волонтерами: компания приняла участие в 17 всероссийских и региональных проектах. Ещё 13 благотворительных акций были реализованы по собственной инициативе системообразующего энергопредприятия макрорегиона.
Сюжет
Тюмень

Помощь и поддержку энергетиков получили тысячи жителей Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, ДНР и ЛНР.

Крупнейшим всероссийским мероприятием, в котором участвовали работники «Россети Тюмень», стал эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки». Энергетики собрали более 70 кг пластиковых крышечек. Вырученные средства направлены на приобретение дорогостоящей реабилитационной техники для двух детей с ограниченными возможностями здоровья.

270 человек из 11 городов России объединила самая массовая добровольческая инициатива специалистов «Россети Тюмень» — донорская акция «Одной крови». Сотрудники компании сдали более 60 литров крови для медицинских организаций Тюменского макрорегиона — этого достаточно для оказания помощи 80 пациентам. Проект был высоко оценен экспертами на региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ и одержал победу в номинации «Ответственный бизнес».

В рамках акции «Собери ребенка в школу» энергетики сформировали 150 школьных комплектов для нуждающихся ребят из крупнейших городов ХМАО-Югры. А для детей из Донецкой народной республики накануне начала учебного года «Россети Тюмень» организовали и провели акцию «Добрые знания». Инициатива позволила собрать свыше 1,5 тысяч детских книг и более 10 тысяч канцелярских принадлежностей, отправить в ДНР рюкзаки и наборы первоклассников.

Активными инициаторами и участниками социальной работы в «Россети Тюмень» являются представители профсоюзной организации и Совета молодых специалистов. Вклад энергетиков в развитие волонтерского движения в Тюменском макрорегионе отмечен благодарственными письмами от муниципальных органов власти, социальных и образовательных учреждений.

#Анна Доронина#Общество#Тюмень
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