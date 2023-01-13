Более тысячи тюменских энергетиков стали волонтерами в 2022 году

В рамках акции «Собери ребенка в школу» энергетики сформировали 150 школьных комплектов для нуждающихся ребят из крупнейших городов ХМАО-Югры. А для детей из Донецкой народной республики накануне начала учебного года «Россети Тюмень» организовали и провели акцию «Добрые знания». Инициатива позволила собрать свыше 1,5 тысяч детских книг и более 10 тысяч канцелярских принадлежностей, отправить в ДНР рюкзаки и наборы первоклассников.