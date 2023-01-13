Андрей Турчак: Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется

Турчак: Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов сохраняется

Руководитель парламентской рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак в своём телеграм-канале сообщил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей. Он попросил СМИ и другие издания больше не спекулировать на эту тему.