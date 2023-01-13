Андрей Турчак: Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — сообщил в своём телеграм-канале Андрей Турчак.
Ранее «Наш город» сообщал, что отсрочку для многодетных отцов отменили. Об это заявляла Нина Останина, председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей.