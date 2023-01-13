nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Андрей Турчак: Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI

Турчак: Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов сохраняется

Руководитель парламентской рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак в своём телеграм-канале сообщил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей. Он попросил СМИ и другие издания больше не спекулировать на эту тему.
«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — сообщил в своём телеграм-канале Андрей Турчак.

Ранее «Наш город» сообщал, что отсрочку для многодетных отцов отменили. Об это заявляла Нина Останина, председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей.

Многодетным отцам с тремя детьми отменили отсрочку по частичной мобилизации
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Военные#Призыв#Военный призыв#Госдума РФ#Александр Мязин
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
Вчера, 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
Вчера, 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
Вчера, 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
Вчера, 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
Вчера, 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
Сегодня, 04:30