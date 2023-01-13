Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В 2023 году администрация Тюмени приняла решение не отказываться от проведения традиционных крещенских купаний. Они будут проводиться организованно, в ночь с 18 на 19 января.
Для тех, кто захочет окунуться в прорубь, в городе будет обустроено предположительно три специальные зоны на водоемах. Два места уже знакомы жителям Тюмени по прошлогодним мероприятиям на Крещение, одна зона откроется впервые.
В Тюмени на Крещение-2023, по предварительным данным, запланированы к открытию несколько купелей в трех районах города:
На всех водоемах, где запланировано организованное купание на Крещение, будут работать пункты питьевой воды. Возле купелей будут дежурить спасатели МЧС, сотрудники полиции, дружины из добровольцев и казаков, а также медики.
Точная информация о том, где в 2023 году откроют купели, появится на сайте Тобольской митрополии 17 января 2023 года, как пишет издание «Аргументы и факты в Тюмени».
От одного из храмов Свято-Троицкого монастыря к купели на реке Туре 18 января пройдет крестный ход, начало — 11:15. Далее клирики храма совершат чин освящения воды, после чего купели будут открыты для погружения. Доступ к купелям закроется в полночь. На следующий день, 19 января 2023 года, купели откроются на реке снова — в 10:00, доступ закроется в полночь. В зоне организованных купаний планируется установить несколько палаток для переодевания. Всего у Свято-Троицкого монастыря планируется обустроить четыре проруби (купели), по данным издания «Комсомольская Правда-Тюмень».
Время начала купания на Липовом озере 18 января — 12:00, доступ к проруби закроют в час ночи 19 января. Затем три купели, которые планируется обустроить на озере, снова откроют — в 9:00. Купаться можно будет до полуночи. Рядом с купелями установят несколько палаток, где можно будет погреться и переодеться.
На реке Туре возле спортивной школы откроется одна купель, доступ к которой откроют 19 января в 8:00. Купаться можно будет до полуночи. Рядом установят две специальные палатки.
Как сообщили в городской администрации, на реке Туре и на озере Липовое толщина льда стала достаточной — 45 см и 50 см соответственно. В одно и то же время на льду могут находиться несколько десятков человек, утверждают в МЧС.
Собираясь на Крещение окунуться в купель, стоит оценить свои силы и возможные риски, ориентироваться на состояние здоровья. РПЦ напоминает, что купание в проруби в пруду, на озере или в реке — это народная традиция, не имеющая ничего общего с церковными обрядами, и отмечает, что верующие в праздник Крещения Господня в первую очередь стараются посетить службы в храмах, поклониться иконам Спасителя и Божией Матери, поставить свечи, причаститься.
Что касается купания в проруби в реке, в пруду или на озере, то делать это, если твердое намерение окунуться все же присутствует, необходимо по определенным правилам. Так, погружаться в купель дольше чем на 10 — 15 секунд не рекомендуется, чтобы не допустить переохлаждения организма. Погружаться с головой не следует — вполне достаточно окунуться в воду по плечи.
Следует отказаться от погружения в купель в состоянии алкогольного опьянения — это не просто противоречит христианским традициям, но и представляет опасность для жизни.