От одного из храмов Свято-Троицкого монастыря к купели на реке Туре 18 января пройдет крестный ход, начало — 11:15. Далее клирики храма совершат чин освящения воды, после чего купели будут открыты для погружения. Доступ к купелям закроется в полночь. На следующий день, 19 января 2023 года, купели откроются на реке снова — в 10:00, доступ закроется в полночь. В зоне организованных купаний планируется установить несколько палаток для переодевания. Всего у Свято-Троицкого монастыря планируется обустроить четыре проруби (купели), по данным издания «Комсомольская Правда-Тюмень».