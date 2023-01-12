«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке

Медработники пообщались с тюменкой после того, как довезли ребенка до больницы. Они поблагодарили неравнодушную горожанку за то, что девочке смогли оказать первую помощь. Также врачи поинтересовались, поблагодарила ли спасительницу мать школьницы, и очень удивились, услышав отрицательный ответ. Как рассказали Ирине медработники, девочка уже не первый раз поступает в больницу с подобной проблемой.