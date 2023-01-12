«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке

«Вчера я просто отвела ребенка в сад и пошла на остановку. Увидела девочку, которой плохо. Пульс еле прощупывался. С каждой минутой ей становилось все хуже. Самое страшное уже в скорой началось. Как вспомню — слезы рекой текут. В машине скорой помощи заводили сердце. Сопроводила её до второй детской, передала её вещи врачам», — рассказала Ирина.
Медработники пообщались с тюменкой после того, как довезли ребенка до больницы. Они поблагодарили неравнодушную горожанку за то, что девочке смогли оказать первую помощь. Также врачи поинтересовались, поблагодарила ли спасительницу мать школьницы, и очень удивились, услышав отрицательный ответ. Как рассказали Ирине медработники, девочка уже не первый раз поступает в больницу с подобной проблемой.
Сейчас юная пациентка находится под наблюдением медиков. «Нашему Городу» удалось с ней пообщаться.
«Я упала, и больше ничего не помню. В скорой привели в сознание, начали откачивать. Ехали с мигалками в больницу. На УЗИ шеи показало, что сосудам плохо, из-за этого и упала. Сейчас мне лучше, скоро пойду на МРТ. Не знаю, сколько еще пробуду в больнице», — поделилась девочка с «Нашим Городом».
Спасительница девочки оказалась в шоке от реакции её матери. Женщина сказала, что не может приехать из-за работы.
«Все позвонили её маме. У всех слезы на глазах наворачивались. Серьезно, даже мужики ревели из-за того, что мама так холодно отреагировала. Причем тут работа? На первом месте всегда должен быть ребенок, а работа всегда найдется», — вспоминает Ирина.
Тюменка и после возвращения домой долго не могла прийти в себя — часа два сидела в шоке и отогревалась.
Очевидица, которая ехала на автобусе № 77, остановившемся на помощь, поблагодарила одного из пассажиров. По её словам, молодой человек первый заметил, что ребенку плохо.
«Он сразу среагировал и сообщил водителю. Час-пик, маршрутка практически полная. И водитель молодец — быстрые грамотные действия. И пассажиры, и прохожие… Огромное человеческое спасибо всем, кто помог девочке», — пишет Ирина П.
Ранее «Наш Город» рассказывал, что девочке стало плохо прямо на улице, на остановке «Энергетиков». Её заметили прохожие и пассажиры автобуса.