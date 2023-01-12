Вирусолог рассказал, какие болезни атакуют москвичей в этом сезоне

Ранее иммунолог Николай Крючков озвучил прогноз, согласно которому осенью следующего года в мире возможна пандемия гриппа, похожая на ту, которая произошла в минувшем десятилетии. Но такого высокого уровня смертности, как в случае с коронавирусом, не будет.