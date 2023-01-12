Вирусолог рассказал, какие болезни атакуют москвичей в этом сезоне

Эксперт рассказал об этом в беседе с представителями портала NEWS.ru. Волчков также подчеркнул, что болезнь протекает в более тяжелой форме при инфицировании вирусами гриппа группы B.
Что касается лабораторной диагностики, то в пробах заболевших ОРВИ москвичей в этом сезоне главным образом обнаруживаются вирусы гриппа А и B.
В меньшем количестве проб выявляются коронавирусы, а также рино- и аденовирусы. Волчков отметил, что COVID-19 не покинет столицу с окончанием сезона, а вот количество заболевших гриппом упадет уже к концу текущего месяца.
Ранее иммунолог Николай Крючков озвучил прогноз, согласно которому осенью следующего года в мире возможна пандемия гриппа, похожая на ту, которая произошла в минувшем десятилетии. Но такого высокого уровня смертности, как в случае с коронавирусом, не будет.
По заявлению врача-инфекциониста Елены Мескиной, при инфицировании COVID-19 и гриппом одновременно болезнь может протекать в тяжелой форме у детей, людей с хроническими заболеваниями и у пожилых пациентов. При этом повышается и вероятность летального исхода.