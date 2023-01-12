nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В тюменской ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором погибли мама с малышом

Сегодня, 11:30
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Скрин из видео.

Подробности жуткого ДТП на тюменской трассе: погиб 6-месячный малыш и его мама

Сегодня на трассе Тюмень — Омск в Ялуторовском районе произошло смертельное ДТП. В нем погиб 6-месячный ребенок и его мама. Автолюльку с малышом выкинуло из автомобиля.
Сюжет
ДТП
«На трассе в Тюменской области столкнулись „Киа Спортейдж“ и „Тойота Витц“ в  результате выезда одной из машин на встречную полосу. На месте от полученных травм скончалась 30-летняя водитель „Тойоты“, её ребенок, приблизительно 6 месяцев, умер по дороге в больницу», — рассказали в региональном ГИБДД.

Известно, что в момент аварии в «Тойоте» находился еще один ребенок, мальчик примерно 3-х лет. Старшего сына доставляют в медицинское учреждение для оказания помощи. Водитель «Киа» за медпомощью не обращался.

Видео: ГИБДД по Тюменской области

Погибшего мальчика перевозили в специальной автолюльке — она вылетела из автомобиля во время удара. Второй ребенок перевозился в бустере.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Из-за аварии частично ограничено движение на участке трассы. Сотрудники ведомства организовали реверсивное движение.

Ранее «Наш Город» писал о ДТП под Заводоуковском, в результате которого травмированы два ребенка и их 27-летняя мама. 

#ДТП#Анна Доронина#Авария#Происшествия#ГИБДД#Тюменская область#Смерть на дороге#Федеральные трассы#Видео
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
Сегодня, 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
Сегодня, 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
Сегодня, 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
Сегодня, 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
Сегодня, 03:23
В Тюменской области эвакуировали суды
Сегодня, 06:41