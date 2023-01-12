В тюменской ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором погибли мама с малышом

«На трассе в Тюменской области столкнулись „Киа Спортейдж“ и „Тойота Витц“ в результате выезда одной из машин на встречную полосу. На месте от полученных травм скончалась 30-летняя водитель „Тойоты“, её ребенок, приблизительно 6 месяцев, умер по дороге в больницу», — рассказали в региональном ГИБДД.
Известно, что в момент аварии в «Тойоте» находился еще один ребенок, мальчик примерно 3-х лет. Старшего сына доставляют в медицинское учреждение для оказания помощи. Водитель «Киа» за медпомощью не обращался.
Погибшего мальчика перевозили в специальной автолюльке — она вылетела из автомобиля во время удара. Второй ребенок перевозился в бустере.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Из-за аварии частично ограничено движение на участке трассы. Сотрудники ведомства организовали реверсивное движение.
Ранее «Наш Город» писал о ДТП под Заводоуковском, в результате которого травмированы два ребенка и их 27-летняя мама.