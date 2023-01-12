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Posted 12 января 2023, 14:18

Published 12 января 2023, 14:18

Modified 30 ноября 2024, 17:47

Updated 30 ноября 2024, 17:47

В тюменской больнице наблюдается острый дефицит ключевых кадров

В тюменской больнице не хватает около 20 узких специалистов и медперсонала

12 января 2023, 14:18
Фото: 1MI.

В тюменской больнице наблюдается острый дефицит ключевых кадров

По данным портала «Работа в России», в некоторых тюменских больницах наблюдается острая нехватка узких специалистов и медперсонала. В Областной больнице №12 в Заводоуковске необходимы врачи УЗИ, стоматологи, хирурги, инфекционисты, офтальмологи.

Большинство вакансий были опубликованы 12 января.

Заведующей филиалом предлагают зарплату до 85 тысяч рублей, врач УЗИ может рассчитывать на 60 – 80 тысяч. Фельдшерам скорой помощи готовы платить от 30 до 40 тысяч рублей. Анестезиологу и инфекционисту предлагают 60 – 80 тысяч. В больницу требуются уборщица и повар.

Ранее «Наш город» сообщал, что в детской поликлинике Тюмени очень холодно, а линолеум весь в заплатках. Медперсоналу сложно работать в подобных условиях, особенно в морозы. 

#Общество#Экономика#Жалобы#Деньги#Больницы#Кадры
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