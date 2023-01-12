В тюменской больнице не хватает около 20 узких специалистов и медперсонала

Posted 12 января 2023, 14:18
Published 12 января 2023, 14:18
Modified 30 ноября 2024, 17:47
Updated 30 ноября 2024, 17:47
Большинство вакансий были опубликованы 12 января.
Заведующей филиалом предлагают зарплату до 85 тысяч рублей, врач УЗИ может рассчитывать на 60 – 80 тысяч. Фельдшерам скорой помощи готовы платить от 30 до 40 тысяч рублей. Анестезиологу и инфекционисту предлагают 60 – 80 тысяч. В больницу требуются уборщица и повар.
Ранее «Наш город» сообщал, что в детской поликлинике Тюмени очень холодно, а линолеум весь в заплатках. Медперсоналу сложно работать в подобных условиях, особенно в морозы.