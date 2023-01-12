В тюменской больнице не хватает около 20 узких специалистов и медперсонала

Заведующей филиалом предлагают зарплату до 85 тысяч рублей, врач УЗИ может рассчитывать на 60 – 80 тысяч. Фельдшерам скорой помощи готовы платить от 30 до 40 тысяч рублей. Анестезиологу и инфекционисту предлагают 60 – 80 тысяч. В больницу требуются уборщица и повар.