В Тюмени сгорел легковой автомобиль

В дежурную часть вызов поступил в 18:39. На место ЧП были направлены две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось избежать распространения огня, но автомобиль выгорел полностью на площади 6 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.