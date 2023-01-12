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В Тюмени сгорел легковой автомобиль

Сегодня, 05:42
Фото: тг-канал Наш Город

В Тюмени загорелась легковушка

Легковой автомобиль Chevrolet сгорел накануне вечером в Тюмени на улице Пермякова, рядом с ТЦ «Дарина». Тюменцы сняли происшествие на видео.
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Тюмень
Видео: тг-канал Наш Город

В дежурную часть вызов поступил в 18:39. На место ЧП были направлены две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось избежать распространения огня, но автомобиль выгорел полностью на площади 6 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стала вспышка газовоздушной смеси. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне ночью в селе Викулово произошел пожар в частном жилом доме. Во время происшествия погиб мужчина.

В тюменском селе из-за непотушенной сигареты сгорел дом. Погиб мужчина
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Сгорел автомобиль#МЧС#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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