В Тюмени сгорел легковой автомобиль

В дежурную часть вызов поступил в 18:39. На место ЧП были направлены две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось избежать распространения огня, но автомобиль выгорел полностью на площади 6 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной возникновения огня стала вспышка газовоздушной смеси. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне ночью в селе Викулово произошел пожар в частном жилом доме. Во время происшествия погиб мужчина.