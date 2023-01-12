В Тюмени присяжные признали мужчину виновным в вымогательстве денег у проституток

«Присяжным предстояло ответить на 60 вопросов. После совещания, ответив на все вопросы, решили, что Александр Косарев признан виновным по всем статьям и не заслуживает снисхождения», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
В отношении Сергея Патрушева уголовное дело приостановлено, в связи с наличием тяжелого заболевания. Дальнейшее разбирательство пройдет без участия присяжных, заседание по делу назначено на 17 января 2023 года. Суд ещё раз выслушает стороны и последнее слово Александра Косарева.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени супруги убили женщину из-за конфликтной ситуации на почве ревности.