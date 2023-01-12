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В Тюмени присяжные признали мужчину виновным в вымогательстве денег у проституток

Сегодня, 11:31
Фото: пресс-служба тюменских судов

В Тюмени присяжные признали виновным мужчину, который вымогал деньги у проституток

Присяжные вынесли обвинительный вердикт Александру Косареву. По данным пресс-службы тюменских судов, он признан виновным в вымогательстве денег. Преступление было совершено организованной группой лиц.
«Присяжным предстояло ответить на 60 вопросов. После совещания, ответив на все вопросы, решили, что Александр Косарев признан виновным по всем статьям и не заслуживает снисхождения», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

В отношении Сергея Патрушева уголовное дело приостановлено, в связи с наличием тяжелого заболевания. Дальнейшее разбирательство пройдет без участия присяжных, заседание по делу назначено на 17 января 2023 года. Суд ещё раз выслушает стороны и последнее слово Александра Косарева.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени супруги убили женщину из-за конфликтной ситуации на почве ревности.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Деньги#Дела судебные#Уголовные дела#Александр Мязин
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