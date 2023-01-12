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В Тюмени наркодилеров осудили на 29 лет тюрьмы

Сегодня, 06:02
Фото: 1MI

В Тюмени наркодилеров отправили в тюрьму на 29 лет

В Тюмени отправили за решетку на 29 лет участников организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков на территории города. Такое решение вынес Калининский районный суд.
Сюжет
Суд

Судом установлено, что трое тюменцев в 2021 года создали организованную группу по бесконтактному сбыту наркотиков. Организатором группы были распределены роли участников по получению крупнооптовых партий наркотиков, их хранению, фасовке и закладке в тайники.

В ноябре 2021 года деятельность участников организованной группы была пресечена сотрудниками полиции. Наркодилеров отправили в СИЗО.

Сегодня суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде 9, 9 и 11 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме суд отправил в тюрьму трех наркодилеров, которые пытались сбыть запрещенные вещества в значительном размере.

В Ишиме вынесли приговор трем наркодилерам
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Суд#Наказание#Наркотики#Наркоторговля#Хранение наркотиков#Уголовное дело#Тюменская область
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