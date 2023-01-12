В Тюмени наркодилеров осудили на 29 лет тюрьмы

Судом установлено, что трое тюменцев в 2021 года создали организованную группу по бесконтактному сбыту наркотиков. Организатором группы были распределены роли участников по получению крупнооптовых партий наркотиков, их хранению, фасовке и закладке в тайники.
В ноябре 2021 года деятельность участников организованной группы была пресечена сотрудниками полиции. Наркодилеров отправили в СИЗО.
Сегодня суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде 9, 9 и 11 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме суд отправил в тюрьму трех наркодилеров, которые пытались сбыть запрещенные вещества в значительном размере.