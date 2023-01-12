В Тюмени изменят расписание автобусов №37 из-за высокой загруженности

Для повышения качества транспортных услуг в Тюмени, а также на основании результатов изучения пассажиропотока службе сопровождения МКУ «Тюменьгортранс» дано поручение провести мероприятия по нормированию скоростей и оптимизации графиков прибытия автобусов маршрута № 37 на остановочные пункты в утренние и вечерние часы-пик. Обновленное расписание появится до конца января. Более того, эксперты ещё раз изучат работу маршруток №37. Если высокая загруженность автобусов сохранится «будет рассмотрен вопрос увеличения количества транспортных средств».