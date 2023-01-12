В Тюмени изменят расписание автобусов №37 из-за высокой загруженности

В настоящее время на маршруте № 37 работает 21 автобус среднего класса вместимости (50-52 пассажира).
«В ходе изучения пассажиропотока установлено, что на шести рейсах наполняемость автобусов была более 40 пассажиров, на всех остальных – до 30 человек. При этом превышений норм вместимости пассажиров в салонах транспортных средств зафиксировано не было», - сообщили в паблике «Тюмень – наш дом».
При этом у тюменцев наиболее востребованными через данную остановку были рейсы в 07:21, 07:33, 07:39, 07:45, 07:57, 08:03, наименее загруженными – в 06:22, 06:30, 06:36, 06:43, 06:50. Был установлен случай отклонения от графика.
Для повышения качества транспортных услуг в Тюмени, а также на основании результатов изучения пассажиропотока службе сопровождения МКУ «Тюменьгортранс» дано поручение провести мероприятия по нормированию скоростей и оптимизации графиков прибытия автобусов маршрута № 37 на остановочные пункты в утренние и вечерние часы-пик. Обновленное расписание появится до конца января. Более того, эксперты ещё раз изучат работу маршруток №37. Если высокая загруженность автобусов сохранится «будет рассмотрен вопрос увеличения количества транспортных средств».
В этот же день проведена проверка маршрута №88. Установлено, что наполняемость салонов в утренние часы не превышала 60% от общей вместимости.
По данным «Тюменьгортранс», 12 января на 8 утра выпуск на линию общественного транспорта города Тюмени составил более 950 единиц, что составляет 96,8% от дневного плана.
На этой неделе «Наш город» сообщал, что жители Тюмени жаловались на работу общественного транспорта и неочищенные от снега дороги. По словам горожан, в областной столице в часы пик наблюдается острая нехватка автобусов №88, №41 и №37. По словам горожан, серьёзные неудобства испытывают кондукторы. В холодную погоду они вынужденны очень тепло одеваться, чтобы продолжать работу.