В детском отделении тюменской больницы отваливается плитка и штукатурка

Тюменский депздрав отреагировал на ужасное состояние детского отделения больницы

Детское отделение больницы в Ишиме сравнили с Чернобылем. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень» Владимира К., в кабинетах отваливается плитка и штукатурка. Здание давно не ремонтировали.