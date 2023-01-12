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В детском отделении тюменской больницы отваливается плитка и штукатурка

Сегодня, 11:55

Тюменский депздрав отреагировал на ужасное состояние детского отделения больницы

Детское отделение больницы в Ишиме сравнили с Чернобылем. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень» Владимира К., в кабинетах отваливается плитка и штукатурка. Здание давно не ремонтировали.
«Вот больница в Тюменской области в городе Ишиме. Детское инфекционное отделение 2023 год, январь», — сообщил тюменец Владимир К.

На фотографиях можно увидеть плохое состояние медучреждения. На пост в ВК отреагировали в департаменте здравоохранения.

«Добрый день! Вопрос о проведении капитального ремонта инфекционного корпуса ГБУЗ ТО „Областная больница № 4“ (г. Ишим) по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 78, корпус 7 будет рассмотрен в 2023 году в зависимости от финансирования», — сообщили представители депздрава Тюменской области в ВК.

Вчера «Наш город» сообщал, что в детской поликлинике Тюмени очень холодно, а линолеум весь в заплатках.

В детской поликлинике Тюмени очень холодно, а линолеум весь в заплатках
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#Общество#Больницы#Ремонт#Капитальный ремонт#Здравоохранение#Департамент здравоохранения#Александр Мязин
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