Условно осужденный тюменский экс-депутат снова в чиновничьем кресле

«Рабочие будни, после длинных новогодних праздников», — подписал снимок экс-депутат.
Однако рабочие будни в депутатской обстановке ему не позволены. Мурата Тулебаева в 2021 году приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 60 тысяч рублей.
Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и отмывании денег. Следствие выяснило, что он, будучи гендиректором АО «Трасса», в 2018 году присвоил 940 тысяч рублей по госконтрактам с МУП «Некрополь», занимающуюся уборкой городских кладбищ.
«Это просто фото. Я работаю там же, в своей организации», — ответил «Нашему городу» Мурат Тулебаев.
Интересные у взяточника будни в правительственной обстановке.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Центральный районный суд признал виновными в хищениях бывшего депутата Тюменской гордумы Мурата Тулебаева и его супругу Гульнару Тулебаеву, и приговорил его к 3,6 годам, а её к 2-м года лишения свободы условно.
Политик обвинялся по трём статьям — за превышение полномочий, отмывание денег, а также за присвоение и растрату. Его жена проходила по последней статье.