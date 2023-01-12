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Условно осужденный тюменский экс-депутат снова в чиновничьем кресле

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI

Тюменский экс-депутат, получивший условный срок, вновь занял кресло чиновника

Мурат Тулебаев, бывший депутат гордумы от ЛДПР, опубликовал в социальных сетях фото в кожаном кресле, рядом с флагами Тюменской матрешки и гербом региона.
Фото: Социальные сети Мурата Тулебаева

«Рабочие будни, после длинных новогодних праздников», — подписал снимок экс-депутат.

Однако рабочие будни в депутатской обстановке ему не позволены. Мурата Тулебаева в 2021 году приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 60 тысяч рублей.

Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и отмывании денег. Следствие выяснило, что он, будучи гендиректором АО «Трасса», в 2018 году присвоил 940 тысяч рублей по госконтрактам с МУП «Некрополь», занимающуюся уборкой городских кладбищ.

«Это просто фото. Я работаю там же, в своей организации», — ответил «Нашему городу» Мурат Тулебаев.

Интересные у взяточника будни в правительственной обстановке.

Тюменского экс-депутата и его супругу осудили за хищение денег
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Центральный районный суд признал виновными в хищениях бывшего депутата Тюменской гордумы Мурата Тулебаева и его супругу Гульнару Тулебаеву, и приговорил его к 3,6 годам, а её к 2-м года лишения свободы условно.

Политик обвинялся по трём статьям — за превышение полномочий, отмывание денег, а также за присвоение и растрату. Его жена проходила по последней статье.

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