Условно осужденный тюменский экс-депутат снова в чиновничьем кресле

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Центральный районный суд признал виновными в хищениях бывшего депутата Тюменской гордумы Мурата Тулебаева и его супругу Гульнару Тулебаеву, и приговорил его к 3,6 годам, а её к 2-м года лишения свободы условно.