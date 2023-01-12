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Тюменцев предупреждают о появлении нового штамма COVID-19

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI

Тюменцев предупредили о новом штамме коронавируса «кракен»

Медики предупредили тюменцев о появлении в регионе нового штамма коронавируса «кракен». По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на сегодняшний день случаев заболевания «кракеном» в России не зарегистрировано, но «кракен» может появиться и в РФ, как и предыдущие штаммы.
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Тюмень

«Кракен» представляет собой «рекомбинантную» подлинию «Омикрона». Повышенной летальностью не обладает, но скорость его распространения существенно больше, чем у всех предыдущих штаммов.

Передается «кракен» воздушно-капельным путем и в первую очередь его жертвами становятся дети и пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. Защититься от него помогут меры личной санитарной безопасности.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первую неделю 2023 года почти на 44% снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В Тюмени за новогодние каникулы уровень заболеваемости гриппом сократился на 44%
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Заболевания#Грипп#ОРВИ#Коронавирус#Роспотребнадзор#Тюменская область
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