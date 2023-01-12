Тюменцев предупреждают о появлении нового штамма COVID-19

Тюменцев предупредили о новом штамме коронавируса «кракен»

Медики предупредили тюменцев о появлении в регионе нового штамма коронавируса «кракен». По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на сегодняшний день случаев заболевания «кракеном» в России не зарегистрировано, но «кракен» может появиться и в РФ, как и предыдущие штаммы.

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