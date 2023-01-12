Тюменцев предупреждают о появлении нового штамма COVID-19

«Кракен» представляет собой «рекомбинантную» подлинию «Омикрона». Повышенной летальностью не обладает, но скорость его распространения существенно больше, чем у всех предыдущих штаммов.
Передается «кракен» воздушно-капельным путем и в первую очередь его жертвами становятся дети и пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. Защититься от него помогут меры личной санитарной безопасности.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первую неделю 2023 года почти на 44% снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.