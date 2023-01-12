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Центр медицины катастроф ОКБ № 1 в 2023 году уже совершил первый вылет к пациенту

Сегодня, 06:18
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский центр медицины катастроф ОКБ № 1 совершил 35 выездов и 1 вылет в 2023 году

За 10 дней 2023 года центр медицины катастроф ОКБ № 1 уже совершил первые 35 выездов и даже 1 вылет. На вертолете пришлось транспортировать мужчину с производственной травмой.
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Тюмень
«Вертолет использовали для доставки 46-летнего мужчины в Областную больницу № 3 в Тобольске. Горожанин получил производственную травму на Косухинском месторождении в Уватском районе — у него переломы таза и бедра», — уточнили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Двух мужчин с ожогами медики транспортировали из Ялуторовска и села Омутинского в Тюмень. У одного из них поражение кожи составило 60%, у второго — 25%.

Врачи центра медицины катастроф ОКБ № 1 оказывают помощь как взрослым, так и детям. В 2023 году они помогли 2-месячному малышу, который нуждался в респираторной поддержке с полным медицинским сопровождением. Ребенка перевезли из Тюмени в Москву на регулярном авиарейсе.

А 13-летнему школьнику из Исетска и малышу из Омутинского при транспортировке в Тюмень понадобился аппарат искусственной вентиляции легких.

Всего за 10 дней наступившего года врачи центра медицины катастроф ОКБ № 1 приняли 253 обращения. Чаще всего к медикам обращались с сердечно-сосудистыми кризами, обострениями хронических заболеваний, травмами, ожогами и отравлениями. 

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Медицина#Врач#Первая медицинская помощь#Ожоги#ИВЛ#Анна Доронина
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