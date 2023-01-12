Центр медицины катастроф ОКБ № 1 в 2023 году уже совершил первый вылет к пациенту

Врачи центра медицины катастроф ОКБ № 1 оказывают помощь как взрослым, так и детям. В 2023 году они помогли 2-месячному малышу, который нуждался в респираторной поддержке с полным медицинским сопровождением. Ребенка перевезли из Тюмени в Москву на регулярном авиарейсе.