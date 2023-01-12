Центр медицины катастроф ОКБ № 1 в 2023 году уже совершил первый вылет к пациенту

«Вертолет использовали для доставки 46-летнего мужчины в Областную больницу № 3 в Тобольске. Горожанин получил производственную травму на Косухинском месторождении в Уватском районе — у него переломы таза и бедра», — уточнили в Информационном центре правительства Тюменской области.
Двух мужчин с ожогами медики транспортировали из Ялуторовска и села Омутинского в Тюмень. У одного из них поражение кожи составило 60%, у второго — 25%.
Врачи центра медицины катастроф ОКБ № 1 оказывают помощь как взрослым, так и детям. В 2023 году они помогли 2-месячному малышу, который нуждался в респираторной поддержке с полным медицинским сопровождением. Ребенка перевезли из Тюмени в Москву на регулярном авиарейсе.
А 13-летнему школьнику из Исетска и малышу из Омутинского при транспортировке в Тюмень понадобился аппарат искусственной вентиляции легких.
Всего за 10 дней наступившего года врачи центра медицины катастроф ОКБ № 1 приняли 253 обращения. Чаще всего к медикам обращались с сердечно-сосудистыми кризами, обострениями хронических заболеваний, травмами, ожогами и отравлениями.
Ранее «Наш Город» рассказывал о девочке, которой стало плохо на автобусной остановке в Тюмени. Школьница потеряла сознание и начала биться в конвульсиях. Ей помогли горожане, стоявшие на остановке, пассажиры и водитель одного из автобусов. Ребенка госпитализировали.