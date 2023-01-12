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Суд над экс-главой управы в Тюмени, погибли мать и ребенок, дело об экстремистах

Сегодня, 17:22
Фото: 1MI

Погибли мать и ребенок, дело об экстремистах, суд над экс-главой управы в Тюмени

В областной столице 12 января суд оставил под арестом бывшего главу управы. Следователи полагают, что он мог получить крупную взятку от директора компании «Перестрой-КА».

Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом.

Сухомяткина обвиняют во взяточничестве в крупном размере. По версии следствия, с ноября 2021 года по июнь 2022 года он, находясь в должности руководителя управы, получил от директора компании «Перестрой-КА» взятку в размере двух миллионов рублей в виде стройматериалов за содействие при заключении контракта с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени».

С сентября Александр Сухомяткин находится под арестом.

Он с 2017 по июнь 2022 года работал руководителем управы Восточного округа. Далее Сухомяткин получил должность главы управы Калининского округа.

На трассе под Тюменью в ДТП погибли мать и 3-месячный ребенок.

Маленький ребёнок и его мама-водитель погибли на трассе Тюмень – Омск. ДТП произошло на скользкой трассе 12 января, их машина «Тойота» вылетела на встречку и столкнулась с внедорожником КИА. Позже появилось видео инцидента, на неё множно увидеть, что женщина не справилась с управлением, малолитражку занесло. 3-летний сын женщины  пострадал в аварии, его срочно госпитализировали в больницу.

«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева.

Тюменский суд допросил эксперта-лингвиста, которая составила заключение о деянии Кирилла Мартюшева. Его обвиняют в экстремизме. Заключение стороны защиты составляли два эксперта — кандидат филологических наук,  член научно-методического совета Елизавета Аркадьевна Колтунова и член научно-методического совета Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Сергей Владимирович Давыдов.

Ранее в суд было представлено заключение эксперта ФСБ Ольги Гонец.

По словам эксперта Колтуновой, грубейшая ошибка допущена экспертом ФСБ в самом начале.

«Страница 4 меня потрясла невероятно! Я думаю, что все участники сегодняшнего судебного заседания прекрасно знают, что мы имеем дело с устным, простонародным, бытовым разговором сына с матерью. Когда я читаю на странице 4 о том, что эксперт сохраняет орфографию и графику источника, мне становится просто плохо. Это как она в устном тексте нашла графику, пунктуацию и орфографию. Удивительное дело!» — говорит в ходе допроса Елизавета Колтунова.

После красочного допроса эксперта заседание завершилось.

«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
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