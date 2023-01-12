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«Сроки не определены»: подробности сноса долгостроя на улице Герцена

Сегодня, 10:19
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени до сих пор не обозначили сроки сноса долгостроя на улице Герцена

Компания «ТехЭнергоРесурс» должна была снести постройку в квадрате улице Герцена — Камышинская — Смоленская — Дзержинского к началу лета прошлого года. Успеть к сроку на удалось и потому администрация дала организации отсрочку. Но новый срок сдачи объекта не определен до сих пор.

Согласно договору, заключенному еще 11-го мая 2021-го года ООО «ТехЭнергоРесурс» в 1 июня 2022 года обязана была снести «самовольную постройку в квадрате улице Герцена — Камышинская — Смоленская — Дзержинского».

Со дня запланированного дедлайна прошло более полугода, но не похоже, что работы на местности вот-вот завершатся.

Когда в мае прошлого года стало очевидно, что рабочие не успеют выполнить условия контракта в срок, в городской администрации пояснили, что тому виной погодные условия, запрещавшие рабочим выходить на объект, а таакже необходимость получения разрешительной документации на проведение строительных работ (подключение объекта к электрическим сетям, получение разрешения на работу крана, внесение изменений в проектную документацию по сносу здания).

Долгострой не сдадут
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«Наш город» обратился в городскую администрацию снова, чтобы узнать, определен ли новый срок сдачи объекта.

«Пока нет даты. Они решают вопрос с краном», — ответили городские власти.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что «ТехЭнергоРесурс» сносит постройку бесплатно, но при этом организация оставляет себе все строительные материалы, добытые на объекте: кирпич трех видов и бетонные плиты.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Город#Строительство#Снос#Долгострой#Тюмень#Наказание#Мороз#Тюменская область#Техника
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