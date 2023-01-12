«Сроки не определены»: подробности сноса долгостроя на улице Герцена

Когда в мае прошлого года стало очевидно, что рабочие не успеют выполнить условия контракта в срок, в городской администрации пояснили, что тому виной погодные условия, запрещавшие рабочим выходить на объект, а таакже необходимость получения разрешительной документации на проведение строительных работ (подключение объекта к электрическим сетям, получение разрешения на работу крана, внесение изменений в проектную документацию по сносу здания).