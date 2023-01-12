«Сроки не определены»: подробности сноса долгостроя на улице Герцена

Согласно договору, заключенному еще 11-го мая 2021-го года ООО «ТехЭнергоРесурс» в 1 июня 2022 года обязана была снести «самовольную постройку в квадрате улице Герцена — Камышинская — Смоленская — Дзержинского».
Со дня запланированного дедлайна прошло более полугода, но не похоже, что работы на местности вот-вот завершатся.
Когда в мае прошлого года стало очевидно, что рабочие не успеют выполнить условия контракта в срок, в городской администрации пояснили, что тому виной погодные условия, запрещавшие рабочим выходить на объект, а таакже необходимость получения разрешительной документации на проведение строительных работ (подключение объекта к электрическим сетям, получение разрешения на работу крана, внесение изменений в проектную документацию по сносу здания).
«Наш город» обратился в городскую администрацию снова, чтобы узнать, определен ли новый срок сдачи объекта.
«Пока нет даты. Они решают вопрос с краном», — ответили городские власти.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что «ТехЭнергоРесурс» сносит постройку бесплатно, но при этом организация оставляет себе все строительные материалы, добытые на объекте: кирпич трех видов и бетонные плиты.